移民署長今交接 邱豐光華麗轉身、鐘景琨將先做好防疫

移民署署長職務今天交接，內政部部長徐國勇親赴移民署主持典禮，徐先感謝卸任署長邱豐光，兩年來不負眾人期望，在有限人力下引領移民署做好各項工作，帶來新氣象，接著期許新任署長鐘景琨未來精益求精、開創新局，最後感謝所有移民官，在疫情之下把新冠肺炎擋在國境之外。

徐國勇說，兩年前從警政署請邱豐光到移民署擔任署長，著實費了不少功夫，後來邱也不負眾人期待，為移民署帶來新氣象，以刑事幹才的專業能力及態度帶領移民署做好各項工作，雖是人力最少、成立最晚的機關，仍成為第一名的機關。

接任署長鐘景琨原為副署長，在移民署有豐富經歷，對各項勤業務相當熟悉，兩年來與邱豐光配合，相信吸收許多寶貴經驗，希望他未來能藉移民署現有的良好基礎，精益求精、開創新局。

移民署表示，新任署長鐘景琨，中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等。

他曾任前內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務，自2017年入出國及移民署成立時就從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富、法令熟稔、學養俱佳。