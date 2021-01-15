陳檡文陞任警大校長 徐國勇授階稱「最好的一個校長」
中央警察大學校長黎文明16日將屆齡退休，內政部日前發布新人事，由新北市警察局長陳檡文陞任，警大今天早上舉辦交接典禮，內政部長徐國勇主持監交，替陳授階警界最高三線四星，他說陳是不可多得的刑事幹才，過去不負長官期待，因此這次獲選，也讚他是「警大最好的一個校長」。
徐國勇表示，警大是培養治安幹部的搖籃，他感謝黎文明任內的付出，尤其在接任警大校長前，在桃園市警察局長任內，警民比最高仍有維持良好績效，當時在眾多有資格警監中，包括總統、院長及他在內都一至認為黎就是最好的警大校長人選，在校長任內也積極改善軟硬體設備。
徐說，陳檡文是不可多得的刑事幹才，他在當台北市議員時，就發現陳率領刑警大隊，是個很好的人才，後來當立委、部長時，陳接任航空警局長，當時正值全世界聞之色變的非洲豬瘟肆虐，這時農委會在機場檢定人手量能不足，陳身為局長承擔責任，百分之百完成豬瘟檢查，完成任務。
徐還說，他在非洲豬瘟期間看到陳的能耐，所以就和院長建議，請陳到親北市當局長，任內也將治安做的很好，都不負長官期待，所以這次很開心選拔他擔任警大校長，這是警大很好的期待，也是最好的一個校長。
徐表示，黎文明是學長、陳檡文是學弟，兩人一代接一代，一定能將警大各項提升，也相信陳心中已有短程中程及長程工作目標。
會後媒體欲採訪陳檡文有關他接任校長的短、中，長期目標等，但陳並未受訪。
內政部表示，陳檡文是警大正科45期畢業，東吳大學科技法律研究所碩士，曾歷任台北市警局刑大隊長、刑事局主秘、嘉義市政府警察局長、刑事局副局長、保七總隊長、警政署警政委員、航空警察局長、新北市警察局等等職務，歷練完整。
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