新式數位身分證暫緩 唐鳳：全力整備中

新式數位身分證（New eID）因資安問題暫緩換發，政務委員唐鳳今天表示，就跟行政院長蘇貞昌說的，是由行政院副院長、資安長沈榮津來進行法治、資安、服務體驗方面等進行全面整備，目前全力整備中，相信很快會跟大家分享。

唐鳳今日出席第四屆「亞太社會創新高峰會」起跑記者會，媒體詢問，以過去的防疫資訊公開透明，或是用幽默的方式跟民眾溝通互動，是否也可以應用在數位身分證跟民眾溝通，唐鳳則說，這是一個很好的想法，也會在會議裡跟沈榮津討論。

是否有預期數位身分證引起民眾反彈如此大，唐鳳表示，在這次疫情中民眾對於晶片化身分證有更多認識，以健保快譯通與健康存摺為例，在使用率上提高了不只十倍，民眾在這方面的想法及對數位身分證的期待，都因為這一年的體驗都有提升，既然有提升也會做充足的準備。