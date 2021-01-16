楊志良砲火狂轟「雙標」陳時中網路聲量上漲重回第2名

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文／葛緯詩

12日台灣傳出首位醫師染疫個案，中央流行疫情指揮中心隨即公布疫調足跡，然而卻發生中央疫調足跡與地方不同調的情況，當天傍晚陳時中宣布個案未前往大江購物中心，隔日桃園市長鄭文燦卻表示有去；到了晚上指揮中心也跟著改口有去，一連串爭議讓兩人聲量同步飆升。

輕輕放下染疫醫師 前衛生署長重批陳時中：雙重標準

這次公布的兩位本土確診案例前有不少媒體搶先透露出風聲，發出桃園大江購物中心緊急消毒的消息。陳時中12日下午親上火線，先說個案足跡包含大江購物中心，隨後又於傍晚更正為誤列「沒去過大江購物中心」；但13日早上桃園市長鄭文燦卻指出「確診者有前往大江」，隔日指揮中心再度把大江購物中心列入活動軌跡。面對疫調足跡一日多變遭疑不同調，指揮中心解釋最初宣布沒去過的是確診醫師，後來確診女護理師疫調結果出爐，證實女護理師曾前往大江購物中心，才會重新匡列。

此外，前衛生署長楊志良重批染疫醫師沒照流程走，自己如果是院長會把他開除，也以紐籍機師罰款革職對比，認為陳時中輕輕放下染疫醫師是雙重標準，直指「最大問題出在陳時中」，引發兩人數度隔空回應交戰，陳時中反駁兩個案無法相提並論，並向他喊話「應有同理心」。因此事件造成的風波，陳時中週聲量44,246筆，排名第2名；鄭文燦週聲量16,366筆，排名第10名。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間: 2021/01/07~2021/01/13)





蔣萬安促轉型正義 吳怡農隔空喊話「下戰帖」

國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，支持轉型正義的舉動，遭外界質疑是想要布局2022年台北市長選戰，掀起輿論熱議。不過蔣萬安強調，只是單純回應受難者的期待，加上許多數當事者年事已大，喊話政府不能再拖，應該要盡速面對歷史並且還原真相。

對此民進黨智庫副執行長吳怡農除了正面看待，13日接受廣播專訪時表態自己不會參選台北市長，將再戰立委，同時放話自己參選台北市黨部主委的任務，是要讓蔣萬安2024年留在中山區拚立委連任，對於此番「下戰帖」的言論，蔣萬安回應「選舉不是重點，民眾現在關心的是食安、健保費率、勞保年改等議題」。蔣萬安受此事影響週聲量16,090筆，排名第11名；吳怡農週聲量6,803筆，排名第14名。

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林飛帆傳空降選新竹市長 駁斥美國會暴動「非太陽花翻版」

外傳民進黨副秘書長林飛帆將接棒新竹市長林志堅，空降2022年選戰，引發網友熱議。不少人看好擁有太陽花學運背景，以及民進黨基本盤支持，並具有一定網路「空戰」實力，有望成為新竹市長熱門候選人中的黑馬。但同時也被質疑，林飛帆過去多次批評民進黨，卻以9萬月薪同意加入民進黨擔任副祕書長，被網友冠上「9萬哥」的名號，背棄第三勢力的舉動將受到選民考驗。

此外近日萊豬開放，過去持反對立場的林飛帆也一聲不吭，9日受訪時更聲稱「目前為止，沒有任何一塊豬肉進口」，卻遭網友抓包食藥署網站公布5日早有多達108噸的美豬進口，政府官方的「豬肉儀錶板」也未即時更新，挨批連進口都搞不清楚如何落實管控；以及日前美國國會山莊遭不滿選舉結果的川粉攻占，甚至有人當場遭擊斃，暴動被藍營稱為「美版太陽花」，林飛帆嚴正駁斥是不當類比都掀起話題。林飛帆週網路聲量27,318筆，排名第6名。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月07日至2021年01月13日。