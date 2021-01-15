在UN會議廳勉勵台學生 美駐聯大使：將來你也能站在這

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）14日向在台灣參加模擬聯合國會議的學生表示，她鼓勵台灣學生發揮所長，把世界衛生組織等國際舞台當作職涯目標，要保持信念，在此時也要大聲說出民主，因為總有一天台灣學生也會站在這裡（聯合國大會會議廳）。

克拉夫特原訂13日訪台，昨天在外交學院向在台灣參加模擬聯合國會議的學生、駐華使節等人發表演說，訪台行程被迫取消後，她14日到聯合國大會會議廳，錄製要對在台灣參加模擬聯合國會議的學生說的話。

克拉夫特在影片中表示，她不只從每天的例行工作中得到啟發，也在年輕學生的聲音中獲得啟發，這是為什麼她到聯合國大會的會議廳向學生們說話，在這會議廳中，所有會員國都是平等的，可以闡述自己的言論和想法，也是在這地方和其他聯合國相關場合，美國清楚表達挺台立場。

克拉夫特說，美國相信台灣是世上的一股良善力量，這是真確的，台灣學生也應該能在這樣的世界舞台上追求職涯和機會，在像世界衛生組織這樣的舞台上，台灣學生的專業被證明無可否認。

克拉夫特勉勵學生，不要被挑戰給震攝，或是因為情況有所不同就灰心喪志，大家正處在一個巨大改變中，要堅定信念，「別把一個瞬間誤認為是一個鐘頭、一天當成一年。最重要的是，別讓磨難動搖你所知道及相信的事情。保持堅定，即使在現在這樣的時刻也要勇於說民主。因為將來的某一天，你也會站在這裡」。

我駐紐約代表處今天在臉書上發布克拉夫特進入會議廳的背影照片，表示克拉夫特正帶著她的台灣黑熊娃娃，準備前往聯合國大會的會議廳，錄製要對在台灣參加模擬聯合國會議的學生說的話，照片中克拉夫特手提的黑色包包中，黑熊布偶的頭從包包露出來。

克拉夫特去年在紐約參加台美日合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊，之後在推特（Twitter）發文，附的照片背景有隻台灣黑熊布偶。

克拉夫特昨天和蔡英文視訊時，蔡英文提到克拉夫特去年9月在推特分享和黑熊布偶一起入鏡的照片，詢問布偶是否在她身邊，克拉夫特回答「有的」，說她帶著布偶進入聯合國大會廳。