快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在UN會議廳勉勵台學生 美駐聯大使：將來你也能站在這

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
我駐紐約辦事處發布照片，克拉夫特帶著台灣黑熊布偶進入聯合國大會會議廳。圖/取自駐紐約辦事處臉書
我駐紐約辦事處發布照片，克拉夫特帶著台灣黑熊布偶進入聯合國大會會議廳。圖/取自駐紐約辦事處臉書

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）14日向在台灣參加模擬聯合國會議的學生表示，她鼓勵台灣學生發揮所長，把世界衛生組織等國際舞台當作職涯目標，要保持信念，在此時也要大聲說出民主，因為總有一天台灣學生也會站在這裡（聯合國大會會議廳）。

克拉夫特原訂13日訪台，昨天在外交學院向在台灣參加模擬聯合國會議的學生、駐華使節等人發表演說，訪台行程被迫取消後，她14日到聯合國大會會議廳，錄製要對在台灣參加模擬聯合國會議的學生說的話。

克拉夫特在影片中表示，她不只從每天的例行工作中得到啟發，也在年輕學生的聲音中獲得啟發，這是為什麼她到聯合國大會的會議廳向學生們說話，在這會議廳中，所有會員國都是平等的，可以闡述自己的言論和想法，也是在這地方和其他聯合國相關場合，美國清楚表達挺台立場。

克拉夫特說，美國相信台灣是世上的一股良善力量，這是真確的，台灣學生也應該能在這樣的世界舞台上追求職涯和機會，在像世界衛生組織這樣的舞台上，台灣學生的專業被證明無可否認。

克拉夫特勉勵學生，不要被挑戰給震攝，或是因為情況有所不同就灰心喪志，大家正處在一個巨大改變中，要堅定信念，「別把一個瞬間誤認為是一個鐘頭、一天當成一年。最重要的是，別讓磨難動搖你所知道及相信的事情。保持堅定，即使在現在這樣的時刻也要勇於說民主。因為將來的某一天，你也會站在這裡」。

我駐紐約代表處今天在臉書上發布克拉夫特進入會議廳的背影照片，表示克拉夫特正帶著她的台灣黑熊娃娃，準備前往聯合國大會的會議廳，錄製要對在台灣參加模擬聯合國會議的學生說的話，照片中克拉夫特手提的黑色包包中，黑熊布偶的頭從包包露出來。

克拉夫特去年在紐約參加台美日合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊，之後在推特（Twitter）發文，附的照片背景有隻台灣黑熊布偶。

克拉夫特昨天和蔡英文視訊時，蔡英文提到克拉夫特去年9月在推特分享和黑熊布偶一起入鏡的照片，詢問布偶是否在她身邊，克拉夫特回答「有的」，說她帶著布偶進入聯合國大會廳。

克拉夫特 聯合國 台灣黑熊

延伸閱讀

盼參與聯合國 蔡總統與克拉夫特視訊

蔡英文克拉夫特視訊 外交部：台美用科技克服臨時變數

克拉夫特與蔡總統通話 陸：「倚美謀獨 必遭嚴懲」

美駐聯大使與蔡英文視訊 陸外交部批：美政客將付出沉重代價

相關新聞

在UN會議廳勉勵台學生 美駐聯大使：將來你也能站在這

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）14日向在台灣參加模擬聯合國會議的學生表示，她鼓勵台灣學生發揮所長，把...

新冠境外增1例 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增1例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，指揮中心將於下午2時舉行例行記者會，由發...

紐約時報選全球52個最愛城市 高雄上榜全台唯一

全球疫情嚴峻，各項旅遊活動幾已停擺。紐約時報邀讀者投稿最愛、最激勵人心的城市，高雄市成為精選52個最佳城市之一，且是台灣...

【圖輯】照片看歷史／1997年首批愛國者飛彈運抵基隆港　

向美國購買的「愛國者飛彈」，其中六輛發射車及裝飛彈裝備的十多個貨櫃運抵基隆港，由軍方運往北部一個軍事基地。這批飛彈裝備由陽明海運貴明號及偉明號貨櫃輪裝載，貴明輪在上午九時三十分緩緩駛進入基隆港，港務局安排靠泊西二十號碼頭，先卸一般貨櫃，十一時吊車自船艙內吊起裝愛國者飛彈發射車的開頂貨櫃，共有四輛。卸下之後，即由軍方押運到附近倉庫。

【蘇內閣二周年／下】「看到我們像看到鬼！」民間團體批蘇揆不溝通

行政院長蘇貞昌就任滿兩周年，除了持續爭議的萊劑美豬進口議題，接下來還有食安、核能公投案，數位身分證等挑戰。回顧過去兩年蘇內閣的表現，不僅民進黨立委認為必須多溝通、仍有改進空間；過去與綠營關係密切的民間團體也大表不滿，認為蘇內閣在環保、勞動等各式社會議題上「大倒退」，完全不與民間溝通，「看到我們就像看到鬼」。

【靠爸得教職／下】台首大董座兒剛畢業就當主秘 哥哥是百萬年薪董事

台灣首府大學104年和107年陸續聘用董事長的兒子蔡鎮宇、蔡鎮安擔任董事會有給職專任董事、學校主任秘書等重要職務，長子蔡鎮宇年領上百萬元，次子蔡鎮安獲聘主祕時，更是當年6月才剛從學校企管系畢業，引發校內議論及檢舉。本報獨家掌握，經教育部組成專案小組調查並糾正學校後，蔡鎮宇去年10月1日起改任無給職董事；蔡鎮安則從去年8月1日起調任公關室副主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。