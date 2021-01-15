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台銀編預算入紅十字會 林楚茵：不合理 金額小也要監督

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵國會辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵國會辦公室提供

民進黨立委林楚茵表示，昨天財政委員會審查財政部、金管會的營業基金時，提案刪除台銀的「中華民國紅十字會」團體會費5000元，因為很難理解，為何金融控股公司有必要加入紅十字會。林說，審查前從未有任何單位派員報告說明，審查時更表示這筆會費是「因循往例」編列，不過反正數目很小，要減列也行，這種因循苟且的態度，就算身為執政黨委員也很難包容。　

林楚茵指出，立委藉由預算提案行使立法委員監督行政單位的權力，提醒公營事業體參加公益性團體不能因循往例、不加思索地每年重複，而是需要經過審議、檢討過後才得以做出決定；在台灣，全國性公益團體不下100個，完全不能接受行政單位或公股公司用「因循往例」這種理由答覆說明，也不能苟同數額小就可以敷衍了事、迴避審查。　

林楚茵認為，公家的預算每一分錢都要花在刀口上，不是依循「行之有年」的態度來實踐，且須避免民眾懷疑是不是獨厚特定組織，雖然5000元在台銀的預算數比起來是相當微小，但絕對不能因為數目小而不討論、不監督。

林楚茵表示，況且中華民國紅十字會從以前便爭議不斷，在用人及經費使用方面都有許多不良紀錄，例如1991年時被踢爆將經費拿去吃飯做公關、2005年被爆料員工可抽取15％募款佣金，2011年日本311震災時甚至發生募得17億且號稱轉贈零時差，到了月底卻只撥款4億等，政府公營事業體，有必要選擇這樣子的團體做公益協助嗎？　

林楚茵說，經過協商，已同意先將預算提案改成主決議，請台銀就加入「中華民國紅十字會」提出書面報告，會後也將繼續調查是否其他單位有一樣的情形，不能因為數目小而不監督，「追求合理公平是我們的責任」。

林楚茵 紅十字會

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