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鄭文燦脫口「想選總統」 林佳龍：他後悔說出心裡話

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
交通部長林佳龍今天到彰化為工商界人士演講。記者林敬家／攝影
交通部長林佳龍今天到彰化為工商界人士演講。記者林敬家／攝影

交通部長林佳龍今天受彰化縣國際工商經營研究社之邀到彰化，為在地工商界重要人士公開演講，林佳龍面對媒體追問接下來布局，仍未鬆口是否有意更上一層樓，他表示，現在執政將工作做好，選民都在看，討論屬於接班的事情留給社會茶餘飯後就好。

桃園市長鄭文燦上個月同樣受邀來為工商界人士演講，他與林佳龍被民進黨內點名未來2024年接班熱門人選，兩人剛好一前一後來與地方交流，林佳龍被問及先前鄭文燦鬆口「想」選總統，他笑說，鄭文燦很後悔不小心講出心裡話，至於他自己會不會也脫口而出「心裡話」？他笑說，還沒去想，先把交通部長做好，為台灣加分。

林佳龍也說，幾乎每周來彰化，除了母親是彰化人，彰化許多交通建設、觀光發展，都與交通部業務有關，也有很多在地好朋友，與政治無關，3個月前參觀彰化水五金觀光工廠，地方人士邀請他分享從政以及經營管理。

他演講分享個人從政經驗，特別擔任交通部長期間，在疫情衝擊下如何創新治裡與危機管理，林佳龍說，台灣防疫受世界肯定，台灣品牌隨防疫成功擦亮，交通部推動的陸海空運、電信、郵政到觀光等，都在面對巨變環境下衝擊、轉型，除了疫情帶來的巨變，美中供應鏈的競合以及台灣的機會，智慧國家、創新經濟如何可能，大家都很好奇。

至於民眾關心的重機上國道遲未突破，林佳龍說，重機上國道雖然法律許可，但現實民意反對，過去交通部長不面對，現在已開始有示範路段，經過一段時間評估將作為下一階段是否擴大開放的基礎，目前挑選橫向國道，像是國道10號，因交通管理需要地方政府來配合，目前徵求高雄市政府意見。

交通部長林佳龍（右二）今天到彰化為工商界人士演講，彰化市長林世賢（左三）、民進黨彰化縣黨部主委邱建富（右）等人陪同。記者林敬家／攝影
交通部長林佳龍（右二）今天到彰化為工商界人士演講，彰化市長林世賢（左三）、民進黨彰化縣黨部主委邱建富（右）等人陪同。記者林敬家／攝影
交通部長林佳龍（中）今天到彰化為工商界人士演講，彰化市長林世賢（左）等人陪同。記者林敬家／攝影
交通部長林佳龍（中）今天到彰化為工商界人士演講，彰化市長林世賢（左）等人陪同。記者林敬家／攝影

林佳龍 國道 鄭文燦

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