藍白合作？柯文哲曾暗酸白海豚擱淺 今向吳敦義致意

台北市長、民眾黨主席柯文哲近期頻與國民黨大老會面，引發外界解讀「藍白合作」？繼上月柯文哲與國民黨前主席朱立倫同台，柯文哲今中午，再與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。北市府發言人陳智菡證實有此事，表示柯市長今中午是因市政顧問林有志得知，北市府地下一樓元福樓老闆宴請吳敦義，柯市長僅禮貌性致意。

由於柯文哲過去曾多次酸吳敦義的綽號，這次兩人一同用餐，也引發外界關注，柯文哲前往致意，並與吳敦義吃飯，是否柯意在藍白合作？陳智菡仍表示，柯文哲是基於禮貌，加上近期也都有與各政黨政治人物交流，柯並沒有刻意排斥與哪個政治人物接觸，會面的近一個小時，雙方並沒有特別談什麼？