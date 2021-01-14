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藍白合作？柯文哲曾暗酸白海豚擱淺 今向吳敦義致意

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今中午，再與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。本報資料照片
台北市長柯文哲今中午，再與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。本報資料照片

台北市長、民眾黨主席柯文哲近期頻與國民黨大老會面，引發外界解讀「藍白合作」？繼上月柯文哲與國民黨前主席朱立倫同台，柯文哲今中午，再與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。北市府發言人陳智菡證實有此事，表示柯市長今中午是因市政顧問林有志得知，北市府地下一樓元福樓老闆宴請吳敦義，柯市長僅禮貌性致意。

由於柯文哲過去曾多次酸吳敦義的綽號，這次兩人一同用餐，也引發外界關注，柯文哲前往致意，並與吳敦義吃飯，是否柯意在藍白合作？陳智菡仍表示，柯文哲是基於禮貌，加上近期也都有與各政黨政治人物交流，柯並沒有刻意排斥與哪個政治人物接觸，會面的近一個小時，雙方並沒有特別談什麼？

柯文哲是在今天中午被媒體目擊，與國民黨前主席吳敦義吃飯，引發「藍白合」聯想。陳智菡說，今天北市府地下一樓元福樓老闆宴請吳敦義及幾名友人，柯文哲上午行程結束，約中午回到市府的大樓，經由市政顧問林有志告知，前往打招呼、禮貌性致意，雙方沒有多談什麼，外界不要過多解讀。

台北市長柯文哲今中午，與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。本照資料照片
台北市長柯文哲今中午，與國民黨前主席吳敦義會面，兩人一同用餐近一個小時。本照資料照片

柯文哲 吳敦義 民眾黨 朱立倫 國民黨

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