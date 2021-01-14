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就任2周年 蘇貞昌：「好家在」總統是蔡英文總統

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

行政院蘇貞昌就任2周年，今細數2年來的施政成績與心路歷程，他說。第3年的第1天，心情是撫著胸口說「好家在」，有總統蔡英文領導、國人同胞的支持、立法院的幫忙，讓台灣在疫情中成為亂世的福地。

蘇貞昌說，當全世界都在為嚴峻的疫情掙扎，台灣卻是煩惱是否辦跨年，如何買最新花色的口罩，回首這732天，就如同碰到一件事情或經歷一個考驗，有時候回頭想想，撫著胸口說「好家在」，有一種慶幸、感謝、不敢居功的味道。

蘇貞昌表示，真的覺得「好家在」台灣的總統是蔡總統，國人同胞支持、立法院幫忙、行政團隊非常努力，齊心合力做對的決定，堅持做出成績，讓台灣成為亂世中的福地，讓台灣的經濟是所有開發中國家唯一正成長，「讓台灣可以在我們的家好好的還在，『好家在』」。

兩年來政策曾數度被批評，蘇貞昌今也反擊表示，2019年1月14日他上任的第一天，到桃園機場視察非洲豬瘟防疫，當場就改變原來的檢驗方式，要求100%檢查，當時被批評會造成民怨、豬腦、沒有外國人要來台灣轉機，「如今回頭想，『好家在』」，我們堅持做對的決定」。

蘇貞昌說，面對新冠肺炎疫情，台灣在2019年最後一天，就登機檢疫武漢來的班機。蘇貞昌說，當時也被認為是大驚小怪，決定口罩是戰略物資管制出口，也被罵沒有人性，而後延長寒假也被罵，現在回想當時情形，歷歷在目，「『好家在』」，我們做對的決定，我們的堅持，為孩子守住校園正常上課」；後續包含新冠肺炎防疫要普篩還是14天隔離、發放三倍券或是現金、推動同婚專法等等，蘇貞昌都說「好家在」有堅持政策。

蘇貞昌表示，如果要問他732天後第3年的第1天的現在，有著怎麼樣的心情，他是撫著胸口說『好家在』」，除了總統是蔡英文總統，國人同胞支持、立法院幫忙，團隊也非常努力，在困難中做對的決定，堅持努力，為這國家，在全世界受疫情衝擊時，台灣有一片天、台灣成績亮眼，經濟成果跟全民共享，「台灣是我們的家，我們希望家好好的，『好家在』」。

蘇貞昌也說，總統昨天與他深談，總統很高興行政團隊做出這樣的成績，還有稅計賸餘，對未來的發展更有信心。總統曾公開說他是護國的院長，但蘇懇請同胞，稱讚過去732天來努力的行政團隊，是護國團隊的話，所有公務人員會得到最大的溫暖、肯定，他們一定會更努力。

蘇貞昌 疫情 新冠肺炎 蔡英文 行政院

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