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【重磅快評】蘇貞昌列政績 怎沒有進萊豬、關中天？

聯合報 / 主筆室
蘇內閣上任滿二週年，行政院院長蘇貞昌今天舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。記者邱德祥／攝影
蘇內閣上任滿二週年，行政院院長蘇貞昌今天舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。記者邱德祥／攝影

行政院蘇貞昌就任買兩周年，今天在行政院長會提了6項曾經被批評，但後來卻做出成績的政策。不過看來看去，所謂被批評的政策，似乎少了幾個，最熱門的進萊豬、關中天，都沒有提到。是蘇貞昌忘了，還是想不起來？還是這幾個政策，在蘇貞昌內心深處，也確實是「無可辯駁」的惡政？

即使從蘇貞昌自己列的6個政策來看，也不無灌水嫌疑。這六個所謂「被批評但做出成績」的政策，包括阻擋非洲豬瘟、同婚專法、新冠肺炎防疫、隔離14天措施、禁止口罩出口、發行三倍券等。其中同婚專法是因應大法官釋憲，若再不完成立法，所有民法相關規定都將失效，趕在最後一刻完成立法，干蘇內閣何事？

另外有4個政策和防疫有關，隔離14天是世界各國普遍認定做法，並非蘇內閣獨創；口罩政策大家記憶猶新的是，蘇貞昌還曾公開呼籲非必要別戴口罩；三倍券直接從馬政府的消費券抄過來，當年批判最兇的就是民進黨，如今怎變成自己政績了？至於自誇對大陸的一些防疫、檢疫、入境限制等規定，後來在面對其他國家幾乎都沒適用，早就被批評是雙標，蘇貞昌對此有過解釋嗎？

蘇內閣被批評最兇的，還不是這幾個政策。熱騰騰的全面開放萊豬、萊牛進口，蘇內閣到民進黨都說這有助台灣豬肉外銷以及對美關係，如果這麼好，怎麼沒列進去？還有關中天新聞台，民進黨不斷宣稱重點是在中天新聞台頻頻違規，如果是如此，關台也是政績，怎麼不敢提？內政部的數位身分證，大張旗鼓要做卻又收回政策，顯然是當初規劃思慮不週，難道這不算是被批評的政策？

其實兩年下來，蘇內閣的爭議政策還遠不只這些。整個內閣團隊，變成了「做哏圖團隊」，上至行政院院本部，下至各部會，莫不把「做哏圖」的網路行銷列為重點，搞到行政院前發言人丁怡銘做圖做到出包而下台，發言人一直到現在無法補實；還有最被「傳頌」的「查水表」，可說在蘇內閣任內達到巔峰，社會秩序維護法、刑法、食品安全管理法都被拿來當作工具，甚至鬧出未經同意夜間傳訊的情事，蘇貞昌怎麼不說了？

近來幾個民調，都顯示蘇內閣滿意度和不滿意度已經呈現「死亡交叉」，但很顯然，蘇貞昌還是自我感覺良好，只以「政策不能討好所有人」一筆帶過。但事實是，蘇貞昌的問題，就是政策只知道討好自己人和民進黨的支持者，而且錯了堅持不認錯。若只是避重就輕，政績談得再多，意義也不大。

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