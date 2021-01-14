快訊

評／川普需要關帳號，但社群媒體需要「公共監理」

惹怒醫界、驚動總統、被老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌：有與陳其邁探視林崑海 但未經營派系

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
三立電視董事長林崑海。 報系資料照片
三立電視董事長林崑海。 報系資料照片

「湧言會」的海派精神領袖、三立董事長林崑海，日前傳出身體抱恙。行政院蘇貞昌今表示，去年利用南下高雄公務行程，在高雄市長陳其邁陪同下去探視林崑海，但這與派系無關，他也未經營派系。

蘇貞昌就任滿兩周年，他今與副院長沈榮津、秘書長李孟諺出席媒體茶敘。內閣改組傳言頻傳，甚至出現蘇貞昌身段放軟、主動探視海派大老的傳言，蘇今解釋，在過去這段時間，有非常多機會和蔡英文深談，昨天也是，而擔任行政院長，一定要得到國人支持、總統信任，他會繼續努力，也希望能夠做得更好，謝謝總統信任、國人支持以及立法院的幫忙。

蘇貞昌表示，接任閣揆時全心全意就是解除民怨，當時民進黨在最低迷，就是要趕快推出各種工作，讓成績出來，另外又各種問題一直再起，要因應問題，很難有時間走出去私訪誰，但如果有機會都會關心，這跟派系無關。

蘇貞昌說，確實有去看三立董事長林崑海，只是林家在高雄、情況也並不容易，彼時是出席高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮，而後在陳其邁陪同下「彎過去」看一下林崑海，林非常高興，一定也覺得很好，但這跟派系毫無關係，自己也沒有經營派系。

至於外傳交通部長林佳龍也有擔任閣揆的可能，蘇貞昌則說林佳龍是很好人才，邀請林入閣後也一直有鼓勵林，每個首長都很辛苦，同樣是做事的人，做得好他都會給予鼓勵，做不好他也不客氣，只因行政團隊要對人民負責，732天要做出這麼多事情很不簡單。

蘇貞昌 林崑海 行政院 陳其邁

延伸閱讀

內閣上任二週年 蘇貞昌：好家在！感恩

楊志良喊開除染疫醫生 蘇貞昌：政治口水不必要

穎崴科技二廠動土 陳其邁：半導體聚落在南、高成形

高市預算審不完 陳其邁：盼府會一心

相關新聞

蘇貞昌：有與陳其邁探視林崑海 但未經營派系

「湧言會」的海派精神領袖、三立董事長林崑海，日前傳出身體抱恙。行政院長蘇貞昌今表示，去年利用南下高雄公務行程，在高雄市長...

【今日精摘】2本土病例接觸者全數陰性／長榮紐籍機師與女員工康復出院

台灣相隔320天北部某醫院再爆醫護感染新冠肺炎，染疫醫護醫院及社區接觸者全數採檢完畢，所有人都是陰性，指揮中心指揮官陳時中終於能鬆口氣，他直呼，「不幸中的大幸」，代表起碼在醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。陳時中說，案838及案839醫院接觸者增加六名行政人員，共採檢468人。

蘇貞昌：內閣目前無改組打算 選總統這事「不會癢了」

行政院長蘇貞昌今表示，內閣目前無改組打算，也要外界不用再提2024年選總統這事，因為他「不會癢了」。

【爭議神祕建商／下】寶佳專買「肉地」開發 尾牙座上賓一窺政商人脈版圖

寶佳機構為全國最大建商，推案版圖遍及全台，向來低調神秘，每年常態性銷售的建案超過百筆、戶數超過萬戶，連年登上十大建商「推案王」之首，年推案量少則300億、多則上千億元，堪稱國內最龐大的建設體系、地產界的航空母艦，業界人士都稱寶佳創辦人林陳海為「海伯」。

上任滿兩年換人聲浪不斷 蘇貞昌的閣揆之路還能走多遠？

蘇貞昌就任行政院長滿兩年，蘇從臨危受命，到施政滿意度不斷攀升，被視為民進黨2020年再度完全執政的重要功臣；去年下旬，因萊豬進口議題，蘇揆成為「箭靶」，民意支持度持續探底，一路走來就像洗三溫暖。過去兩年來，蘇揆不論聲勢好壞，綠營內部不時有換閣揆傳聞，蘇貞昌的閣揆路能走多遠，恐怕連蘇自己也沒有答案。

李乾龍籲藍委踴躍相挺明「罷王晚會」遭疑：大砲打小鳥

桃園市議員王浩與罷免案後天投票，國民黨明天晚間將在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀與會者共享「霸王餐」，一起吃霸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。