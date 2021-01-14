蘇貞昌：有與陳其邁探視林崑海 但未經營派系

「湧言會」的海派精神領袖、三立董事長林崑海，日前傳出身體抱恙。行政院長蘇貞昌今表示，去年利用南下高雄公務行程，在高雄市長陳其邁陪同下去探視林崑海，但這與派系無關，他也未經營派系。

蘇貞昌就任滿兩周年，他今與副院長沈榮津、秘書長李孟諺出席媒體茶敘。內閣改組傳言頻傳，甚至出現蘇貞昌身段放軟、主動探視海派大老的傳言，蘇今解釋，在過去這段時間，有非常多機會和蔡英文深談，昨天也是，而擔任行政院長，一定要得到國人支持、總統信任，他會繼續努力，也希望能夠做得更好，謝謝總統信任、國人支持以及立法院的幫忙。

蘇貞昌表示，接任閣揆時全心全意就是解除民怨，當時民進黨在最低迷，就是要趕快推出各種工作，讓成績出來，另外又各種問題一直再起，要因應問題，很難有時間走出去私訪誰，但如果有機會都會關心，這跟派系無關。

蘇貞昌說，確實有去看三立董事長林崑海，只是林家在高雄、情況也並不容易，彼時是出席高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮，而後在陳其邁陪同下「彎過去」看一下林崑海，林非常高興，一定也覺得很好，但這跟派系毫無關係，自己也沒有經營派系。

至於外傳交通部長林佳龍也有擔任閣揆的可能，蘇貞昌則說林佳龍是很好人才，邀請林入閣後也一直有鼓勵林，每個首長都很辛苦，同樣是做事的人，做得好他都會給予鼓勵，做不好他也不客氣，只因行政團隊要對人民負責，732天要做出這麼多事情很不簡單。