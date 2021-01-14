不只小英與美視訊 美FCC主委卸任前也和NCC主委熱線

除了取消訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特與總統蔡英文今（14）日上午視訊對談之外，即將卸任的美國FCC主委Mr. Ajit Pai也與NCC主委陳耀祥視訊對話，兩人皆是「法律跨界人」，雖然還沒見過面，但已展露惺惺相惜之情，雙方皆期待未來能持續密切合作。

NCC表示，Mr. Pai即將在2021年1月20日卸任，結束近10年的FCC委員任期，今早與陳耀祥在視訊中相談甚歡，雙方雖未曾謀面，但同為法律專業背景，且肯定彼此治理成效，同時NCC多位委員出席國際會議席間均與Mr. Pai多有交流，彼此並不陌生。

陳耀祥於對談中強調，台灣已在2020年初完成5G釋照，對於美國現正進行的5G競標案，將持續關注；也盼新冠疫情儘快結束，得以安排雙方進行實體交流，他更熱情邀約Mr. Pai卸任後能訪台，分享多年管制經驗。

雙方最後重申台美為堅實盟友，希望兩國通訊產業都能蓬勃發展，未來能有進一步合作的機會，於鞏固安全的網路環境之餘，讓數位服務更加蓬勃發展。