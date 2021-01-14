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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

83年次後役男 今年開放申請警察役、消防役

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

為擴大挹注社會安全、災害防救人力，內政部1月12日起，開放83年次以後役男，可申請服警察役及消防役，並可選擇至消防署、空勤總隊、調查局、海巡署、警政署、移民署、矯正署等需用機關服役，員額4600人。

內政部表示，去年83年次以後役男得以社福、外交、體育、文化、原鄉發展及科技研發專長，申請服一般及研發替代役，但警察役與消防役，只有宗教、家庭因素替代役可以申請。考量警消需用機關迫切人力需求，日前行政院已核定，在今年開放83年次以後役男得申請服警察役及消防役，讓役男有更多元服役選擇。

內政部指出，今年替代役實施總員額為1萬8500人，其中含82年次以前出生役男1400人，及83年次以後出生役男1萬7100人（含研發替代役2800人，役別有研發替代役、警察役、消防役、社會役及公共行政役等。

今年一般替代役部分，上半年自1月12日至5月31日受理申請，不限學歷，預計3月開始徵集，依申請順序入營，並於入營後結合學經歷及民間專長媒合分發各機關；另研發替代役部分，則於今年1月4日至9月28日受理申請，有意願的役男，記得把握機會申請。

內政部表示，替代役制度必須優先滿足國防需求，在不影響兵員補充原則下，配合政府施政重點，適時調整實施役別及員額，讓役男在役期中運用專長，順利銜接生涯規畫。替代役相關報名及申請作業程序，可至役政署網站查詢。

役男 警察 內政部

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