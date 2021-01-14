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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

綠嗆別當防疫破口隊 國民黨：你們才是防疫口水隊

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
民進黨今在臉書批評國民黨扯防疫後腿，呼籲國民黨不要當「防疫破口隊」，國民黨也在臉書回嗆民進黨別當「防疫口水隊」。圖／取自國民黨臉書
民進黨今在臉書批評國民黨扯防疫後腿，呼籲國民黨不要當「防疫破口隊」，國民黨也在臉書回嗆民進黨別當「防疫口水隊」。圖／取自國民黨臉書

民進黨今在臉書批評國民黨扯防疫後腿，呼籲國民黨不要當「防疫破口隊」，國民黨也在臉書回嗆民進黨別當「防疫口水隊」。國民黨表示，民進黨作為執政黨，只會對在野黨噴口水，出事又全都要國民黨負責，這種心態才是趁火打劫，撕裂族群，破壞團結，民進黨防疫只靠政治口水？

民進黨在臉書表示，從一開始口罩限制出口被前總統馬英九批沒愛心、黨主席江啟臣和其執政縣市一味要求普篩、再到楊志良要求開除染疫醫師等，實在令人無法容忍。

國民黨強調，疫情嚴峻期間，國民黨提出建言是作為在野黨監督執政的天職與全民防疫著想，過去多次建議也經疫情指揮中心採納，包含提出可以用健保卡領取口罩、防疫中心一級開設等等建議，行政院長蘇貞昌和經濟部都非常快速的配合調整政策。

國民黨進一步表示，他們還建議應該把疫情阻絕境外，也成為後來衛福部防疫的主要方式，還有提出不應該開放一般旅館給居家檢疫者居住，衛福部當天下午就立刻宣布不開放一般旅館。

國民黨說，防疫仰賴全民團結合作，民進黨作為執政黨，基層醫療人員染疫，第一時間應該思考提升醫事人員的防疫能力，民進黨反是噴政治口水指責在野黨，無法保護基層醫事人員。

國民黨 民進黨 疫情

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