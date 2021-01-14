李乾龍籲藍委踴躍相挺明「罷王晚會」遭疑：大砲打小鳥

桃園市議員王浩與罷免案後天投票，國民黨明天晚間將在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀與會者共享「霸王餐」，一起吃霸王豬腳便當。國民黨團內部也號召出席相挺，黨團總召林為洲、副書記長鄭麗文也將出席致意。

只不過身兼國民黨主席身分的立委江啟臣，昨天已先前往中壢致意，明天晚會會希望以在地民代與民間團體參與為主軸，暫無規劃出席。

為強化黨團動員相挺罷王力道，黨秘書長李乾龍昨天晚間邀宴前、現任與新任黨團幹部時，也公開呼籲希望黨籍立委踴躍支持罷王宣傳活動，希望把罷免王浩宇當成黨的活動，認為這一局很重要。

為宣傳罷免王浩宇投票，國民黨明晚將與罷王民團在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，在主辦人、國民黨立委魯明哲邀約下，國民黨黨團內野號召黨籍立委踴躍出席相挺，目前已約有10名立委登記出席，明天也將推派2人助講。

不過也有黨籍立委憂心，王浩宇只是一個地方議員，魯明哲基於反映地方民意主辦相關活動，具一定代表性，但將多名立委壓下去助陣，難免給人大砲打小鳥的疑慮，贏了沒什麼光彩，輸了反讓自己丟臉。

該黨籍立委分析，反王浩宇的自發參與能量有限，罷免案本身宣傳也不太足夠，再以目前周六天氣預報推斷，當天出門投票民眾也不會太多，要成功罷免不太容易，黨團號召立委下去聲援，能摧多少票也是問題，最後恐賠了夫人又折兵。

不過據轉述，李乾龍昨天在與黨籍立委餐敘場合中，仍呼籲大家不要怕，應踴躍挺罷免王浩宇活動，一起努力讓罷王案過關。

昨天李乾龍作東晚宴，包含江啟臣、黨團書記長林奕華、將接任黨團總召的立委費鴻泰、將接任黨團副書記長的立委陳玉珍、立委賴士葆、魯明哲、謝衣鳯、鄭正鈐、李德維、葉毓蘭等出席。

由於黨秘書長人事傳聞剛引發爭議，李乾龍此次餐會時間點敏感。與會人士表示，餐會中李疾呼要大家團結讓中華民國、國民黨贏，雖沒有公開談到黨主席選舉或要大家支持江啟臣，但餐會本身的意義應該就是如此，挺江態度應一如以往。