「亂放生」修法踩煞車 蘇貞昌：還有要更加周延的地方

行政院會今原擬通過「野生動物保育法」部分條文修正草案，除了明定全面禁止使用獸鋏，也禁止未經主管機關同意亂放生，否則最高開罰250萬元，但草案今未獲院會通過。行政院長蘇貞昌認為，草案針對根除外來種入侵、放生活動、全面禁止捕獸夾等還有要更加周延的地方。

行政院昨表示，放生活動近日朝向大型化、商業化發展，甚至有民眾向商人購買大量野生動物進行放生，每年放生動物超過2億隻，物種涵蓋蟲魚鳥獸，嚴重影響生態平衡，增加傳播疾病或危害其他野生動物的可能性。此次修法同時強化野生動物釋放之管理，未經主管機關同意者，將處以新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

去年我國黑熊、石虎等野生動物因誤觸獸鋏而受傷事件也頻仍，廣受動保團體與社會大眾關注。行政院說，為徹底防杜獸鋏不當傷害野生動物，此次修法將全面禁止獸鋏使用。

不過，此修法今未於行政院會通過。蘇貞昌表示，草案還有一些要更加周延的地方，請政委、農委會針對包括外來種入侵如何根除，危害野生動物保育的很多放生活動，以及相關的捕獸夾如何全面性禁止、遏止等等問題，再做相關盤整。