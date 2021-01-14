就職二周年／ 曾遭酸敗選者聯盟 蘇貞昌舉6決策反擊

行政院長蘇貞昌就任滿兩年，今預計與媒體茶敘之外，也在行政院會勉勵同仁與講述心路歷程。蘇貞昌表示，兩年前當時執政黨遇到選戰挫敗，行政團隊被嘲諷敗選者聯盟，但團隊不憂讒畏譏做出好成績，包含阻擋非洲豬瘟、推動同婚、新冠肺炎防疫、隔離14天措施、禁止口罩出口、發行三倍券等決策都證明有成效。

蘇貞昌表示，2年前行政團隊被嘲諷敗選者聯盟，在這樣社會氣氛下，他們沒有憂讒畏譏，而是努力合作、有所堅持，並舉出6項曾被批評的決策，像是非洲豬瘟堅持百分之百手提行李查驗、同婚專法堅持婚姻平權，採用婚姻登記、率先對新冠包機登機檢疫，入境發燒篩檢，還有決定中小學延後開學，禁止兩岸直航和旅客轉機，當時也被批評大驚小怪、逢中必反。

蘇貞昌還說，面臨各界普篩要求，行政團隊堅持新冠肺炎防疫採用14天隔離防疫，做好疫調，最後證明隔離作此法最有效、最能防止漏洞；而禁止口罩出口、組成口罩國家隊、用實名制分配口罩，避免囤積搶購，一度也被質疑；最後則是政府堅持發三倍券不發現金。

蘇貞昌表示，這是內外艱難的兩年，但行政團隊守住財政紀律，為人民加薪減稅，今年農民保險開辦、基本工資調漲、育兒津貼持續增加，明年中小學班班有冷氣，從校舍安全照顧到環境舒適，他期許當「護國團隊」，外界對行政團隊的批評要反省，做不好也會調整，而對的事情則會繼續扛住壓力。

蘇貞昌也說，過去兩年行政院會開了一百次，他從未遲到，也已核定重大計畫537案，其中90案金額超過百億，從接任時面對各種狀況解決問題，到現在解民怨、顧台灣、走出去，不只是守住非洲豬溫，也守住新冠肺炎，台灣是全世界肯定最安全的國家、最幸福的地方、經濟成長也讓世界羨慕，第三年的第一天還有很多事情要做。

蘇貞昌表示，我國經濟亮眼，執政困難情形下守住財政紀律，連續三年結餘超過100億元，且他昨天與總統一對一深談，兩人對於未來兩、三年經濟情勢有信心，總統也非常感謝行政團隊齊心合力，做出這樣成績，更有很多對來重大擘劃，希望大家繼續努力，為福國利民再加油。