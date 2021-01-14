威權賠償扯黨產 江啟臣：民進黨轉型正義是清算鬥爭
國民黨立委蔣萬安提案修「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，要求政府返還人民威權統治時期不當沒收財產，民進黨反要國民黨先還不當黨產。國民黨主席江啟臣上午回擊，轉型正義為何要扯到國民黨黨產，把國民黨黨產當政治提款機。
江啟臣表示，執政的民進黨若有心要處理轉型正義，要真正朝解決問題的目標努力，包括對真相的公布，才能撫慰賠償，才能達成和解，但民進黨政府真的公布所有政治檔案？若這點都做不到，要談轉型正義只是讓人覺得是為了特定目的。
江啟臣批評，國民黨黨產問題由來已久，過去幾年多次宣示願捐做公益，但現在仍幾乎全部都由黨產會控制；不曉得轉型正義為什麼一定要扯到國民黨黨產，把國民黨黨產當政治提款機，民進黨的轉型正義都是政黨間清算鬥爭、抄家滅族。
至於蔣萬安提案引發爭議，江啟臣說，他尊重每位立委提案權，之後在立院經過討論能否形成共識還不知道。
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