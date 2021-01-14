林右昌嗆「硬辦跨年」民粹 柯文哲反嗆雙標黨：我是敢做敢當

基隆市長林右昌昨晚嗆柯文哲，指台北市政府硬辦跨年才是民粹，更指「大台北市民跨年夜已經用腳投票。」柯文哲今天則反嗆，「我是敢做敢當！」柯說，沒有理由張惠妹七萬人演唱會沒傳染性，台北市政府才兩萬多人的跨年就很危險，這很奇怪，邏輯上不合。「防疫若沒有一致，就會被認為是雙標黨」

台北市長柯文哲昨接受廣播專訪時，對於跨年綠營執政縣市陸續宣布停辦一事，柯嗆基隆、桃園、新竹等綠營執政縣市串聯跨年改線上是民粹政治，政府只剩「帶風向」及「跟風」。林右昌則反批柯文哲才是民粹，對於林右昌也要柯敢做敢當，柯文哲今天則說，他跟林右昌還不錯，「但我是敢做敢當，沒有錯啊！」

柯說，有時候人與人之間的關係，不用一件事來評論，有時候夫妻之間也會吵架。

柯文哲說，濾過性病毒感染，不會因為公辦的大型活動就變得很危險，私人舉辦的大型活動就沒有傳染性，這沒有道理，這要一致。「防疫若沒有一致，就會被認為是雙標黨」，他是主張要比較科學一點，當醫生的要求應該理性、務實、科學來看待這個問題。

至於林右昌指柯文哲才是民粹、不要事事都陰謀論，柯文哲今天說，所以阿妹、五月天、義大的演唱會都不是民粹？還是怎樣，這都是口水戰。柯再度不滿表示，「沒有理由，張惠妹阿妹七萬人的演唱會，台北市政府才兩萬多人就很多人有意見，這很奇怪，邏輯上不合。」