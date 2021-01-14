疫情、健保、食安三箭 陳時中：最近被射得有點痛

去年12月底才剛公布調漲健保費率，緊接而來的又是本土案例與院內感染，衛福部長陳時中今被問及，近期防疫、健保、食安三支箭挺得住嗎？他回說「不知道，但最近這支箭（疫情）射得有點痛」。

入冬後，疫情延燒，北部某醫院發生院內感染引發各界關注，也讓中央流行疫情指揮中心忙得焦頭爛額，旅外國人近期紛紛返台準備過年，陳時中表示，預估從明天到1月25日返台過節的人數將達到最高峰，他竭誠歡迎國人返台過節，邊境的防疫措施不會再額外加嚴，目前最好的防疫方式就是檢疫14天並採檢。

陳時中表示，將會從防疫旅館、集中檢疫所訂房數確認量能，同時也會搭配入境人數做評估，無論是防疫旅館或是集中檢疫所，目前量能都算是還好，足以因應需求，畢竟大多數人仍是採取「在家檢疫」的方式。

再次被問及民進黨內推派競爭台北市長人選，目前基隆市長林右昌以及他的呼聲最大。陳時中聞訊笑說「我還有很多事情要忙啦」，全球疫情持續升溫，未來疫苗如何有效施打，都讓他忙不過來，更何況還有長照、健保、食安的業務，他強調「我實在沒有時間處理這樣的事情，以後再說吧」。

談到健保、食安、疫情三支箭目前能夠挺得住嗎？陳時中笑回「不知道，但最近這支箭（疫情）射得有點痛」。