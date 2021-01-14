快訊

學測自然衝刺／化學3表要背好 6大時事這樣考

疫情、健保、食安三箭 陳時中：最近被射得有點痛

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示，預估從明天到1月25日返台過節的人數將達到最高峰，他竭誠歡迎國人返台過節，邊境的防疫措施不會再額外加嚴，目前最好的防疫方式就是檢疫14天並採檢。圖／指揮中心提供
陳時中表示，預估從明天到1月25日返台過節的人數將達到最高峰，他竭誠歡迎國人返台過節，邊境的防疫措施不會再額外加嚴，目前最好的防疫方式就是檢疫14天並採檢。圖／指揮中心提供

去年12月底才剛公布調漲健保費率，緊接而來的又是本土案例與院內感染，衛福部長陳時中今被問及，近期防疫、健保、食安三支箭挺得住嗎？他回說「不知道，但最近這支箭（疫情）射得有點痛」。

入冬後，疫情延燒，北部某醫院發生院內感染引發各界關注，也讓中央流行疫情指揮中心忙得焦頭爛額，旅外國人近期紛紛返台準備過年，陳時中表示，預估從明天到1月25日返台過節的人數將達到最高峰，他竭誠歡迎國人返台過節，邊境的防疫措施不會再額外加嚴，目前最好的防疫方式就是檢疫14天並採檢。

陳時中表示，將會從防疫旅館、集中檢疫所訂房數確認量能，同時也會搭配入境人數做評估，無論是防疫旅館或是集中檢疫所，目前量能都算是還好，足以因應需求，畢竟大多數人仍是採取「在家檢疫」的方式。

再次被問及民進黨內推派競爭台北市長人選，目前基隆市長林右昌以及他的呼聲最大。陳時中聞訊笑說「我還有很多事情要忙啦」，全球疫情持續升溫，未來疫苗如何有效施打，都讓他忙不過來，更何況還有長照、健保、食安的業務，他強調「我實在沒有時間處理這樣的事情，以後再說吧」。

談到健保、食安、疫情三支箭目前能夠挺得住嗎？陳時中笑回「不知道，但最近這支箭（疫情）射得有點痛」。

疫情 陳時中 健保

延伸閱讀

為何「院內感染」藏一夜才公布？ 陳時中：像新聞查證才能講

新聞眼／同樣違規輕放隊友 恐損公信力

洩染疫者足跡爭議 陳時中：沒罰就沒雙標

醫師因公染疫遭質疑 陳時中：為何責怪一個被子彈打到的人？

相關新聞

疫情、健保、食安三箭 陳時中：最近被射得有點痛

去年12月底才剛公布調漲健保費率，緊接而來的又是本土案例與院內感染，衛福部長陳時中今被問及，近期防疫、健保、食安三支箭挺...

柯文哲爆蔡英文答應日本開放核食 府否認

台北市長柯文哲昨接受廣播專訪提到，他曾訪日拜會過日本安倍晉三胞弟、當時的日本眾議院議員岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，蔡英文總...

促轉會預告修法 威權行政不法賠償金達230億元

針對於威權統治時期，政治犯遭沒收財產、土地，促轉會昨起預告制定「國家不法行為被害者回復條例」，計畫在行政院下設基金會，負...

內科聯歡選舉Fu 馬、蔡王不見王

台北市內湖科技園區發展協會昨晚舉行歲末聯歡晚會，蔡英文總統、前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等人皆受邀出席，馬、蔡先後到場...

頭寮謁陵 馬英九批民選獨裁 毀壞民主憲政

昨天是故總統蔣經國逝世卅三周年，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣昨天先後到桃園頭寮陵寢謁陵。馬英九指出，對照蔣經國解除戒嚴...

藍批罷韓、罷王雙標 中選會：標準一致

桃園市議員王浩宇罷免案後天舉行，疫情可能成為投票變數。中選會提醒，經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，居家隔離、居家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。