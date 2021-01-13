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綠中常會討論疫情下人才流動 新經濟移民法受關注

聯合報 / 記者蔡晉宇丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統。記者曾吉松／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊，全球人才流動停滯。民進黨中常會今天邀請淡江大學未來學研究所所長鄧建邦以「疫情下遷移體系的人才流動：台灣與東南亞」為題專案報告。據轉述，有常委提到，過去曾提出「新經濟移民法」，但後來不知為何沒有續推；民進黨團總召柯建銘表示，國發會前主委陳美伶當初推的草案沒有達成共識、沒溝通好；蔡英文總統則回應，請行政院帶回研議。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文聽取報告後的裁示指出，台灣在疫情之下能夠如常生活，經濟產業活動依舊，這是相當不容易的事情，且在目前世界經濟秩序、全球產業鏈正在重組的關鍵時刻，台灣不但已經踏出國家發展戰略的重要一步，更具備吸引各方人才的優質土壤。

蔡總統表示，民進黨執政的4年多來，政府把視野擴展到南方，強化台灣與東南亞及南亞國家的連結，在區域經濟、產業創新、醫療服務、公共工程及農業發展都有所斬獲。同時，更以人為本與雙向交流為目標，推動多項友善政策，例如就業金卡、外來人口統一證號等等，讓外國人才來台就業與生活更加便捷。

新經濟移民法草案為行政院前院長賴清德、國發會前主委陳美伶在任內力推的法案，主張鬆綁外國專業人才工作條件和新增聘僱外國中階技術人力，內容尤其強調藉由開放引進藍領中階技術工，解決台灣產業界經常大喊的缺工問題。

國發會主委龔明鑫去年9月曾在立院表示，這個草案有針對白領和藍領技術工兩部分，白領部分現在已有攬才專法，且目前正在預告鬆綁規定版本；藍領技術工則是因為還有些疑慮，所以需要再討論。

民進黨 蔡英文

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