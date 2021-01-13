蔡英文分享新竹市營養午餐政策「守護食安是政府責任」

蔡英文總統日前到新竹市三民國小視察，在市長林智堅及民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下，了解新竹市的營養午餐政策，還參觀了剛落成啟用的三民國小附幼新校舍。她今晚在臉書公布影片，強調守護食安是政府的責任，尤其是中小學的營養午餐。

蔡總統說，這幾年，政府不斷加強營養午餐的政策，鼓勵多使用在地優良食材，這樣，既能讓成長中的孩子，吃到最新鮮、營養的餐點，也有助於強化台灣農產品的競爭力。包括增加獎勵：營養午餐使用三章一Q（有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章，以及農產品生產追溯QR Code）國產生鮮食材的獎勵，每人每餐從3.5元增加到6元。另也包括明確標示：營養午餐的食材要明確標示，由廠商、學校、政府共同把關。依法也要聘請營養師監督。此外，還包括溯源管理：透過QR Code，讓營養午餐食材的生產批次、檢驗資訊，都可以有效追溯。

蔡總統說，在中央和地方合作下，營養午餐的品質越來越好了，特別是林智堅帶領的新竹市，更用心建立了嚴謹的「三層品管機制」，讓家長安心，孩子們也開心。她實地視察後，深深感到佩服。