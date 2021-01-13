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影／唱歌變好聽？高嘉瑜：若靠歌聲選市長 我會高票當選

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。記者劉宛琳／攝影
民進黨立委高嘉瑜。記者劉宛琳／攝影

民進黨立委高嘉瑜今晚出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，高歌「隱形的翅膀」，更清唱一段「煎熬」，博得滿堂彩。她還說，如果比歌聲的話，她應該是今晚的第一名，「如果靠歌聲就可以選市長的話，我應該會高票當選」。

高嘉瑜說，內科的企業要找她去唱尾牙，她都是義不容辭，其他就再看看。因為全台灣很多人要找她唱歌，還問她唱一首多少錢？「內科全部免費。」

高嘉瑜笑說，她現在都一邊唱歌一邊整理房間，有人說她歌聲進步很多，「我不僅歌聲進步，房間也變乾淨了，謝謝大家支持」。

高嘉瑜更現場清唱「煎熬」飆高音，她笑說，希望大家2021不要煎熬，「要錄音、錄影的可以趕快手機拿出來」，「現在冬天很冷，早上爬不起來可以把我的歌聲當作鬧鐘，很好用，不用等鬧鐘響就自己起床了。」唱完煎熬，她還自嘲說，圓山飯店很牢固，不會被她唱到垮。

高嘉瑜 民進黨

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