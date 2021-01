蔡英文致函天主教教宗「普世人權是無可妥協的價值」

蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各(Pope Francis),響應教宗「2021年世界和平日文告」。內容指出,「普世人權」是無可妥協的價值,因此當世界各地發生打壓人權事件,包括聖座在新書「讓我們夢想(Let Us Dream)」中慈心關懷的「可憐新疆維吾爾人」;另如因言論遭到政治迫害的香港壹傳媒創辦人黎智英,「本人都予聲援關懷,盼讓那些受壓迫者知道自己並不孤單。」

蔡總統致教宗函內容全文如下:

聖座2021年世界和平日文告主題為「關懷文化是通往和平的路徑(A CULTURE OF CARE AS A PATH TO PEACE)」,本人至感欽佩認同,特別是在疫情肆虐全球之際,許多人因此家庭破碎、生計困難,咸信國際與人際之間唯有打破藩籬成見,互相關懷合作,才能攜手共度難關。

台灣透過政府超前部署及民間充分配合,是全球少數較不受疫情衝擊的國家。秉持推己及人的同理心,從2020年初疫情爆發後,臺灣積極以「Taiwan Can Help」的關懷精神向世界分享成功防疫經驗,並在各國急缺防疫物資時,向中南美、歐盟、美國、亞洲各地許多國家援贈數千萬片口罩與防護衣等。

儘管全球多數集會活動受疫情影響取消,仍無礙台灣關懷弱勢的人道援助工作。例如2020年10月,我駐教廷大使館為慶祝我國慶,呼應聖座最新通諭「眾位弟兄(Fratelli Tutti)」,向「教廷街友之家」、天主教羅馬明愛會街友食堂提供臺灣食物,並與台灣佛教團體合作致贈街友環保毛毯,彰顯關懷文化與跨宗教對話的意義。

2020年4月義大利疫情極為嚴峻,在台灣奉獻數十年的天主教靈醫會義籍神父呂若瑟發起為家鄉募款,台灣民眾感念天主教長期對台灣社會及人民的貢獻,主動扶老攜幼排隊捐款,短短6天募款突破430萬歐元。這些跨越國界的真摯情誼,正是聖座文告所說「人類手足之情」的最佳寫照。

聖座提到這場疫情讓世界看清人類的生存是「同舟一命」,沒有人應被排除在全球公衛健康的網絡之外,本人極為贊同,事實上這也是世界衛生組織憲章明列的成立宗旨。遺憾的是,台灣兩千三百萬人民迄今仍被排除於世界衛生組織之外,世界衛生大會甚至從2017年起屈從政治壓力,不再讓台灣以觀察員身分參與會議。

呼應聖座卓見,本人認為「排除」與「邊緣化」是關懷文化最大的敵人,也是追求和平的最大障礙。國際政治不應屈從弱肉強食的叢林法則,經濟實力不能買斷人們追尋真理的權利,軍事力量更不該成為壓迫人權自由的工具。

台灣曾經歷長期的殖民、戰亂、威權統治,透過許多前人的血汗犧牲,才辛苦建立屬於全民的自由民主國家;台灣人民共同的夢想,是打造共融互惠的和諧家園,不論種族、性別、身分地位,人人都能享有充分的宗教信仰與言論自由,人權與尊嚴都能獲得最完整的保障。

2020年8月本人親自為新成立的「國家人權委員會」揭牌,盼臺灣朝「人權立國」的理想更進一步。對內,我們透過司法改革、觀念教育、制度設計,促進以關懷文化為基礎的社會正義,同時積極幫助約55萬名「新住民」融入台灣生活,我們相信移民是替台灣注入活力的資產。

對外,本人和聖座同樣堅信「普世人權」是無可妥協的價值,因此當世界各地發生打壓人權事件,包括聖座在新書「讓我們夢想(Let Us Dream)」中慈心關懷的「可憐新疆維吾爾人」;另如因言論遭到政治迫害的香港壹傳媒創辦人黎智英,本人都予聲援關懷,盼讓那些受壓迫者知道自己並不孤單。

正如聖座文告引述聖經耶穌到世上傳遞的福音,是要「使受壓迫的得自由」,本人由衷期盼 聖座之言能成為所有執政掌權者的暮鼓晨鐘,特別是一些仍奉行威權體制的國家,皆能以關懷文化取代鐵腕鎮壓,以包容精神取代文攻武嚇,讓眾所嚮往的和平世界不再遙不可及。

謹向聖座申致最崇高之敬意,並祝聖躬康泰,教運昌隆。