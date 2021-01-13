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罷韓、罷王搞雙標？中選會：執行標準一致

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
桃園市議員王浩宇（圖）罷免案16日登場。圖／本報系資料照
桃園市議員王浩宇（圖）罷免案16日登場。圖／本報系資料照

桃園市議員王浩宇罷免案16日登場。受疫情影響，中選會提醒，居家隔離、居家檢疫，或是自主健康管理者，在接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票。藍營質疑，去年高雄市長韓國瑜罷免案，中選會並未提醒。中選會今重申，執行標準都是一致的。

中選會表示，經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，接獲通知檢驗結果前不得投票。

但去年6月6日舉行高雄市長韓國瑜罷免投票時，中選會並未有此提醒。國民黨團書記長林奕華批評，中選會早已非獨立機關，李進勇雖然高雄、桃園都有去視察，說法仍有很大差別；如果今天要罷免的是民進黨政府不喜歡的人，就用各種管道鼓勵大家投票，遇到不希望被罷免的人，則用各種方法要大家不要去投票。

中選會表示，選務既受公職選罷法的規範，防疫的執行當然受其他重要法律如傳染病防治法、防疫特別條例等拘束，此即選務機關辦理選務與選務防疫措施的法律基礎。

中選會指出，去年2月以來的各項選務辦理，無論是各地大小補選或各地罷免案的辦理，中選會暨各地選委會都依前開法律的規定，並遵照中央疫情指揮中心的相關指引及決定辦理選務，且亦採最高規格的選務防疫措施辦理選務防疫，備受各界肯定。

中選會表示，選務一定落實選務防疫措施，並配合中央疫情指揮中心的決定而依法辦理；不僅如此，選務的辦理都須依法定要件及法定程序進行，並配合中央疫情指揮中心的決定、地方政府的法定措施等，進行法定的必要調整。

中選會表示，外界論及周六起全國各地的各項補選或罷免選務如何繼續辦理，中選會暨各地選委會在辦理選務時，均會依此為之，且執行標準都是一致的；相關選務防疫措施，中選會暨各地選委會會持續加強宣導並嚴格執行，也會配合中央及地方疫情指揮系統各項防疫的最新決定，為選務辦理必要調整。

中選會 罷免 投票

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