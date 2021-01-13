美國駐聯合國大使專機空中被召回？ 前綠發言人：假的

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原定台灣時間13日訪問台灣，但卻臨時喊卡，南華早報駐華盛頓記者邱吉爾（Owen Churchill）因此在推特貼出一份飛航記錄，質疑克拉夫特班機在起飛近四小時才被召回。不過民進黨新北市議員、前中央黨部發言人張志豪跳出來澄清，邱吉爾描述的班機資訊、型號及相關內容，全都不是事實，根本是假新聞，並呼籲朝野面對台美關係，應冷靜看待，勿口出惡言、見縫插針。

張志豪表示，已跟高層證實，邱吉爾說的飛機型號與實際克拉夫特班機完全不符，且克拉夫特是美國駐聯合國大使，預定是美東時間12日上午9點從紐約出發，與邱吉爾所稱的華盛頓特區出發，完全不同。

對於外傳專機上原有其他美國官員，張志豪也說，「這不是事實，既然是專機型式，不會有其他隨訪官員，一定只會有克拉夫特一行人，以單純直接的目的，沒有其他隨訪官員。」

張志豪更批評，「南華早報屬中國官媒，請大家不要相信這樣的假新聞」，並呼籲不分朝野，面對台美關係時應冷靜看待，台美關係累積是長期且互信，「馬英九、吳斯懷也好，在這當下口出惡言、見縫插針，對國民黨只是不利。」