美國大使克拉夫特取消訪台 陳其邁：應尊重美方安排
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）臨時取消訪台行程，高雄市長陳其邁對此表示，若美方因國內政情考量，則須尊重美方安排，但他認為，台美雙方的交流，不管是提升或者是全面深化，在這個軌道上是不會有任何改變的。
陳其邁表示，台美的關係是持續性的，參、眾議院即通過非常多項友台法案，像安全議題，經濟議題或文化各方面全面性的交往，美、台之間不同階級的合作，這幾年已累積一定成果，互訪是其中的一環。
陳說，美國目前正處於政權交替時刻，雙方能有更好的互動或者人員往來，當然是好事，假如美方因為國內政情一些考量，也須尊重美方的安排，他相信，台、美雙方的交流，在這個軌道上是不會有任何改變的。
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