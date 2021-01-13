回擊柯文哲「民粹說」 林右昌：當市長能不能正常點？

基隆、桃園、新竹3市跨年晚會取消觀眾入場，北市跨年晚會不同調，遭受質疑。台北市長柯文哲今接受廣播節目訪問，反問「是誰打電話叫基隆、新竹、桃園停辦？」基隆市長林右昌得知後回擊，柯文哲大錯特錯，莫名其妙，不要什麼事都陰謀論。

基隆市12月30日晚間與桃園、新竹市府都宣布跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播。林右昌當時說，一切以防疫為重，所以做此決定，並有同步透過管道讓柯文哲市長了解相關訊息。

柯文哲今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪時說，跨年夜前一晚，曾待在柯團隊的基市府綜合發展處長林昆鋒打電話到北市府，表示桃園、基隆、新竹跨年活動將改成線上。當下他的反應是，為什麼民進黨執政縣市一整趴取消跨年？台灣現在的民粹政治是很大的危機。

柯文哲還說，台灣政治只有兩種人，一種是帶風向，一種是跟風。台灣已經沒有一個政治人物敢對抗民粹，這是國家危機，理性務實態度在台灣政壇沒有建立。

林右昌對此回應，市長須站在市民安全角度思考，把保護市民當成最重要的事。柯被罵就去扯其他縣市長是民粹，其實柯硬辦跨年晚會才是民粹。台北市這次跨年晚會人數只有往年的1%，「台北市民已經用腳投票，哪一個決定才是正確」。

林右昌說，去年12月30日下午5時半多接到桃園市長鄭文燦電話，就算鄭當時沒打電話給他，基市府也已打算要改成線上直播。雙方討論後，決定晚間8點同步宣布，鄭另表示會告知新竹市長林智堅。

林右昌指出，跨年晚會由地方政府主辦，縣市長要自己決定。要辦就要負起責任，柯文哲敢做不敢當，能不能正常點？單純當一個市長，不要什麼事都扯到政治陰謀論。