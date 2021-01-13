蘇貞昌就任兩周年 媒體茶敘採個人餐盒形式

行政院長蘇貞昌就任滿兩周年，明天下午在行政院與副院長沈榮津、秘書長李孟諺共同舉行茶敘，說明兩周年施政成效。適逢新冠肺炎疫情，地方政府也陸續取消尾牙等活動，行政院表示，茶點將以個人餐盒提供，過程也會落實指揮中心防疫指引。

蘇貞昌2019年1月就任時，首日便赴機場視察非洲豬瘟防疫措施，要求百分之百查驗疫區旅客手提行李，拉高查驗強度，也解決消滅老車等爭議，還主動成立中央地方協調會報，彙整各縣市需求，但隨後時序逼近選舉，蘇除了公開質疑國家通訊傳播委員會(NCC)「什麼都不管」，當時NCC主委詹婷怡隨後請辭，也多次與參選總統的高雄市前市長韓國瑜隔空叫戰；今年防疫年，除了防疫振興紓困外，也經歷小明不放、哏圖風波、中天關台、萊豬進來等爭議一波波。

行政院秘書長李孟諺表示，明天適逢院長就任兩週年，特別以茶敘方式與媒體朋友聊聊，感謝行政團隊的努力與各界的支持，讓政府能夠做出各種好成績；但基於防疫，茶點將以個人餐盒提供，過程也會落實指揮中心防疫指引，請與會人員戴上口罩。