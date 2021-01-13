聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇貞昌就任兩周年 媒體茶敘採個人餐盒形式
行政院長蘇貞昌就任滿兩周年，明天下午在行政院與副院長沈榮津、秘書長李孟諺共同舉行茶敘，說明兩周年施政成效。適逢新冠肺炎疫情，地方政府也陸續取消尾牙等活動，行政院表示，茶點將以個人餐盒提供，過程也會落實指揮中心防疫指引。
蘇貞昌2019年1月就任時，首日便赴機場視察非洲豬瘟防疫措施，要求百分之百查驗疫區旅客手提行李，拉高查驗強度，也解決消滅老車等爭議，還主動成立中央地方協調會報，彙整各縣市需求，但隨後時序逼近選舉，蘇除了公開質疑國家通訊傳播委員會(NCC)「什麼都不管」，當時NCC主委詹婷怡隨後請辭，也多次與參選總統的高雄市前市長韓國瑜隔空叫戰；今年防疫年，除了防疫振興紓困外，也經歷小明不放、哏圖風波、中天關台、萊豬進來等爭議一波波。
行政院秘書長李孟諺表示，明天適逢院長就任兩週年，特別以茶敘方式與媒體朋友聊聊，感謝行政團隊的努力與各界的支持，讓政府能夠做出各種好成績；但基於防疫，茶點將以個人餐盒提供，過程也會落實指揮中心防疫指引，請與會人員戴上口罩。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言