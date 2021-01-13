日本變異病毒也集中檢疫？ 陳時中：沒看到沒必要升級

英國變種病毒株、南非變種病毒株相繼侵入台灣，有英國、南非、史瓦帝尼旅遊史者入境統一至集中檢疫所檢疫，但目前日本傳出變異病毒，是否也考慮日本入境集中檢疫，指揮中心認為，目前沒有日本變種病毒株，所以沒有提高入境防疫規則的必要。

指揮中心指揮官陳時中說，自去年十月到現在，國內監測可以培養出病毒的確診者做病毒基因定序，共38株中5株為英國變種病毒，1珠為南非變種病毒，目前沒有日本變種病毒株，所以沒有提高入境防疫規則的必要。

陳時中說，目前自各國入境台灣者都要進入集中檢疫、防疫旅館或「一人一戶」居家檢疫，認為這樣的強度是夠的。呼籲自主對於健康特別注意一下，不需要什麼樣的管理，這個東西不需要擴大，除了傷害社會量能和徒增恐懼之外，沒有必要。