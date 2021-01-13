美政權交接前解密印太戰略框架 視中、朝為安全威脅

美國白宮國家安全委員會12日晚間公布「美國印太戰略框架」的解密檔案，將北韓與中國大陸視為安全威脅，並說，美國應協助台灣制定有效的不對稱國防戰略與能力，並將台灣納入第一島鏈，遏止中國大陸擴張。

國安會2017年制定「美國印太戰略框架」，美國總統川普2018年2月批准；該文件先前被歸類為機密，也不對外籍人士披露；由國安顧問歐布萊恩（Robert O’brien）提早30年解密，今年1月5日解密，並於12日公布。

選在政權交接前夕提前解密，引發外界想像，不過國安會並未說明提早解密的原因。

根據解密文件，美國的國家安全挑戰有三，包括如何維持美國在印太地區的戰略至上，確保北韓不會威脅美國及盟友，以及促進美國全球經濟領導力。

文件內容指出，美國安全與繁榮立基於自由開放的印太地區，北韓核子飛彈與征服南韓的意圖，對美國國土及盟友帶來重大威脅。

有關中國大陸，該文件指出，美中的戰略競爭會一直持續，為了獲取優勢，中國大陸將會規避國際規則與架構；強大的印度有助平衡中國大陸。

中國大陸的經濟和軍事影響力會持續增加，挑戰美國在該地區的國家利益；中國大陸尋求主宰尖端科技對自由社會帶來巨大挑戰，中國大陸的數位監控、訊息控制和影響力操作，將傷害美國努力在印太地區促進價值和國家利益。

此外，中國大陸將積極採取步驟，與台灣統一。

文件中也提到，「美國應協助台灣能夠發展有效的不對稱國防戰略與能力，以確保其安全、不受脅迫之自由、且具彈性且有能力按其意願與中國大陸往來。」

戰略框架指出，為抵禦中國大陸對美國與盟友採取軍事行動，美國應在衝突中，不讓中國大陸在第一島鏈內有持續性的海空優勢；保衛第一島鏈國家，包括台灣；且主導第一島鏈以外的所有領域。

有關中國大陸經濟挑戰，重點在防止中國大陸的產業政策與不正當貿易行為，扭曲全球市場並損害美國競爭力；建立國際共識，了解大陸的產業政策與行為正在損害全球。

框架也指出，美國應與盟邦和理念相近國家緊密合作，防止中國大陸獲得軍事和戰略能力；透過美國外來投資審查委員會（CFIUS）強化對陸投資審查，並採取增進關鍵技術的國內政策。

在區域推廣美國價值觀以維持影響力與平衡中國方面，戰略框架認為，美國應與南韓、台灣、蒙古、日本與其他區域民主夥伴往來。

歐布萊恩表示，北京越來越向印太地區國家施壓，要求其自由與主權服從於中國共產黨畫定的「命運共同體」；美國並非如此，美國尋求確保盟友其夥伴可以維持並保護他們各自的主權。

歐布萊恩表示，多樣的盟友在印太地區實現和平穩定，包括日本和澳洲的印太概念，印度的全區域安全與成長政策，南韓的新南方政策，台灣的新南向政策，和東協的印太展望，這其中的許多概念在全球引起共鳴，德國與法國也提出自己的印太政策框架；「過去四年中，該地區日益增加的戰略結合，比起美日同盟成長更受矚目。」