快訊

確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美政權交接前解密印太戰略框架 視中、朝為安全威脅

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國白宮國家安全委員會12日晚間公布「美國印太戰略框架」的解密檔案，將北韓與中國大陸視為安全威脅，並說，美國應協助台灣制定有效的不對稱國防戰略與能力，並將台灣納入第一島鏈，遏止中國大陸擴張。

國安會2017年制定「美國印太戰略框架」，美國總統川普2018年2月批准；該文件先前被歸類為機密，也不對外籍人士披露；由國安顧問歐布萊恩（Robert O’brien）提早30年解密，今年1月5日解密，並於12日公布。

選在政權交接前夕提前解密，引發外界想像，不過國安會並未說明提早解密的原因。

根據解密文件，美國的國家安全挑戰有三，包括如何維持美國在印太地區的戰略至上，確保北韓不會威脅美國及盟友，以及促進美國全球經濟領導力。

文件內容指出，美國安全與繁榮立基於自由開放的印太地區，北韓核子飛彈與征服南韓的意圖，對美國國土及盟友帶來重大威脅。

有關中國大陸，該文件指出，美中的戰略競爭會一直持續，為了獲取優勢，中國大陸將會規避國際規則與架構；強大的印度有助平衡中國大陸。

中國大陸的經濟和軍事影響力會持續增加，挑戰美國在該地區的國家利益；中國大陸尋求主宰尖端科技對自由社會帶來巨大挑戰，中國大陸的數位監控、訊息控制和影響力操作，將傷害美國努力在印太地區促進價值和國家利益。

此外，中國大陸將積極採取步驟，與台灣統一。

文件中也提到，「美國應協助台灣能夠發展有效的不對稱國防戰略與能力，以確保其安全、不受脅迫之自由、且具彈性且有能力按其意願與中國大陸往來。」

戰略框架指出，為抵禦中國大陸對美國與盟友採取軍事行動，美國應在衝突中，不讓中國大陸在第一島鏈內有持續性的海空優勢；保衛第一島鏈國家，包括台灣；且主導第一島鏈以外的所有領域。

有關中國大陸經濟挑戰，重點在防止中國大陸的產業政策與不正當貿易行為，扭曲全球市場並損害美國競爭力；建立國際共識，了解大陸的產業政策與行為正在損害全球。

框架也指出，美國應與盟邦和理念相近國家緊密合作，防止中國大陸獲得軍事和戰略能力；透過美國外來投資審查委員會（CFIUS）強化對陸投資審查，並採取增進關鍵技術的國內政策。

在區域推廣美國價值觀以維持影響力與平衡中國方面，戰略框架認為，美國應與南韓、台灣、蒙古、日本與其他區域民主夥伴往來。

歐布萊恩表示，北京越來越向印太地區國家施壓，要求其自由與主權服從於中國共產黨畫定的「命運共同體」；美國並非如此，美國尋求確保盟友其夥伴可以維持並保護他們各自的主權。

歐布萊恩表示，多樣的盟友在印太地區實現和平穩定，包括日本和澳洲的印太概念，印度的全區域安全與成長政策，南韓的新南方政策，台灣的新南向政策，和東協的印太展望，這其中的許多概念在全球引起共鳴，德國與法國也提出自己的印太政策框架；「過去四年中，該地區日益增加的戰略結合，比起美日同盟成長更受矚目。」

國安會 北韓

延伸閱讀

印太戰略解密：美應助台灣制定不對稱戰略能力

川粉闖國會犯眾怒 川普政府官員請辭潮似擴大

世衛反對強制施打疫苗 盼儘快赴中國查病毒起源

不甘讓出白宮 川普再戰2024？

相關新聞

某醫院不可說 高思博：選擇性保密會造成更大恐懼

國內日前出現2例本土個案，國民黨中常委高思博針對衛福部只公布確診醫師的活動足跡，但停留時間最久的工作場所卻秘而不宣，重批...

克拉夫特訪台喊卡 總統府今天凌晨才收到美方通知

美國國務院決定取消本周所有官員出訪計畫，包含原定今天訪台的美國駐聯合國常任代表克拉夫特。對此，總統府與外交部今天表示，感到惋惜，也歡迎克拉夫特在未來適當時機來訪。據了解，總統府與外交部直到昨晚，都仍在為克拉夫特訪台進行相關作業，直到今天凌晨才收到美方通知，確定國務院以確保美國政權交接順利為由，將取消國務卿龐培歐等人的出訪行程。

美官員高興就來、不高興就取消 台灣夾在美中之間不願面對的真相

美國駐聯合國常任代表克拉夫特取消訪台旅行，這個突如其來的訪台規畫，又突如其來的取消，顯示台灣與美國外交互動，完全處在被動，幾無主動，美方高興就來，不高興就取消，面對這樣的大朋友，實在很難款待。台灣問題免不了捲進美中兩大國關係的複雜糾葛中，克拉夫特取消來台，更驗證了這個台灣。

內政部：警大校長 新北警察局長陳檡文出任

中央警察大學校長黎文明將於1月16日屆齡退休，內政部今天表示，校長職務由新北市政府警察局局長陳檡文陞任，並定於1月15日...

日本變異病毒也集中檢疫？ 陳時中：沒看到沒必要升級

英國變種病毒株、南非變種病毒株相繼侵入台灣，有英國、南非、史瓦帝尼旅遊史者入境統一至集中檢疫所檢疫，但目前日本傳出變異病...

承諾開放日核食？ 府反擊柯文哲：蔡總統沒有私下承諾

台北市長柯文哲爆料，蔡英文總統在第一屆任期前就已承諾日方會開放核食。總統府回應，蔡總統於公開場合或非公開會面的態度都一致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。