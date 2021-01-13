【即時短評】如果二百億元能買一個放下

促轉會今預告「促轉條例」部分條文修正草案，及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，發下宏願，不但要處理過往的司法不公，更要一併處理行政不公，且要返還沒收財產給曾受迫害的政治犯，粗估金錢賠償金額逾200億元。

200億元乍看是一個天文數目，尤其在疫情當頭，國家財政見窘，更顯龐大，然而仔細想想，曾被欺辱的記憶要平復，可有價？曾被監視、壓迫的恐懼要復原，可有價？曾被掠奪、受損的靈魂要尋得一個偏安的歸宿，可有價？

假如上述人生經驗在你我的生命歷程裡皆屬無價，政治受難者的傷痛又豈能標價？倘若無價之事，能標上一個價格，何樂而不為？

200億元當然不是萬靈丹，沒有能力讓人起死回生，甚至未必能修補、癒合任何傷口，但200億元是一個保證，承諾這個政府，無論政黨顏色，從今以後都會對受害者負責，也對可能在未來扮演的加害者角色有所警惕。

最重要的是，200億元雖終究買不到和解－本土與外來的仍舊對立、藍色的與綠色的依舊分明、現在與過去的還爭論不休，但起碼能買到一個放下、一個苦難受到關注、記憶、紀念，乃至於成為社會可以前進的起點。

如果200億元，分期付款可以買到過去不再被有心人士綁架詮釋、製造仇恨、買到容許一個族群不必檢視彼此背景來決定好惡、買到一個團結的契機，價碼實在不高。