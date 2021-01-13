為克拉夫特不來負責？ 徐巧芯：國民黨能控制美國政府？

克拉夫特不來台灣，有民進黨立委認為國民黨要負責。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書反問，現在是怎樣，國民黨已經達到能夠控制整個美國政府，影響美國國務院作出決定了嗎？

徐巧芯指出，明明是因為川普政府在交接期間的舉動讓美國國內、國際社會產生極大疑慮，因此美國國務院宣布取消「所有本周出訪計畫」，其中當然包含克拉夫特來台事宜，甚至包含龐佩奧原本預計到歐盟的參訪，更直接遭到對方拒絕來訪。

徐巧芯表示，這件事恰恰證明了國民黨不少政治人物先前的擔憂。美國目前的政治氛圍與衝突過於激烈，川普政府以外交出訪之名行政治動作之時，此時來訪對台灣不見得有利。

她說，美國各政黨比我們台灣更了解這個狀況，這次他們自己透過輿論與制度上的制衡阻止了這件事，讓川普政府在最後幾天任期專心交接，不要到處生事，是一個正確的決定，對台灣也有風險趨避的效果。

徐巧芯說，中華民國政府以及執政黨的政治人物，照理說應該喘一口氣，安心一些，並等待拜登新政府上任後持續拓展台美關係，而不是開始把矛頭指向在野黨，講出這麼爆笑的話想為自己之前不斷聲稱「克拉夫特來台灣很好、美國的動作是跨黨派」的奇怪論點找理由、下台階。畢竟，亂噴口水並不能遮掩自己的現在灰頭土臉的事實啊。