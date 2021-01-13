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重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

【即時短評】克拉夫特不來 蔡政府應如釋重負

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
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美國宣布取消駐聯合國大使克拉夫特訪台行程，要讓許多搖旗歡迎的她來訪的台灣民眾失望，但對於習於台美關係用來大內宣的蔡政府，卻反而可能如釋重負。

美國官員訪台，對美台關係是好事；美國取消美台往來一切禁令，更是我外交人員長年努力的目標。但一個任期不到兩周的政權此刻的各種動作，卻未必真的是好事。

台灣民眾對台美關係突破、台灣擁抱國際的期望，在川普政權過去四年對中強硬姿態的一再撩撥下，期望值不斷上升，在美取消禁令後近乎沸騰。川普政權即將下台的不確定性，反而讓國內浮現一種聲音，期盼友台政權的最後，將許多夢想變成現實。時力公開信盼美方挺台入聯、我外長訪問華府；台派盟呼籲台美建交，連基層都自製UN FOR TAIWAN貼紙，這些在衛生部長、國務次卿等更高階官員訪台時未見的行為，反應這股激動情緒。

但相對之下，常用台美關係進行大內宣的蔡政府，近來對川普政府的示好，態度卻迥異於前，官方態度顯得謹慎而低調，反映了蔡政府的思量。對民進黨政府而言，台美關係的重心已移轉到拜登政權，若拜登能延續川普友台政策，當然是上上策；但若讓拜登團隊誤解川普政府舉動背後有我方煽動的影子，卻得不償失。

克拉夫特在川普政權卸任前夕訪台，即便有任何承諾也難以兌現，對台美實質助益不大，只是多一項台美交流紀錄，但台美政治層面的交往，必然踩到中方紅線，卻不見得是拜登在上台前樂見。克拉夫特訪台一夜翻盤，美方檯面上稱取消所有外交訪問行程是為了交接準備，但考量的絕對不只於此。

如我涉外人士對克拉夫特訪台取消一事所說的，台美關係主動權全在美方，美方任何舉措，我方都無法拒絕。但現在不來也是好事，避免被拜登團隊貼標籤風險，蔡政府應鬆一口氣。

川普 拜登 台美關係

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