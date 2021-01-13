親綠民調民主化後歷任總統評分 李登輝第一陳水扁最後

台灣智庫今天公布最新民調，民眾對民主化後四位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的評價分數，李登輝4.24分最高、蔡英文總統以2.86分居後，再來是馬英九的2.06分，最後為陳水扁1.97分。

台灣智庫民調指出，政黨認同調查項目中，民進黨34.8％，國民黨20.5％，台灣民眾黨11.6％，時代力量5.6％，台灣基進4.3％，不偏任何黨18.4％。台灣智庫表示，這次民調在國內劇烈討論國際經貿協議的脈絡下進行，執政黨難免受衝擊，但結果顯示，對執政黨及政府支持度沒有太大的影響，穩定支持；反倒是應該在美豬美牛議題上得利的國民黨支持度下降5.9個百分點，表示民眾基本上還是肯定政府整體作為。

台灣智庫民調顯示，這次民調有64％的民眾認為自己台灣人，僅有2.1％認為自己是中國人，31.8％認為兩者都是；若只能在台灣人和中國人之間擇一，86.8％認為自己是台灣人，8.2％說自己是中國人，1.2％說兩者都是，3.7％不知道或沒意見。

副執行長董思齊指出，在兩者只能擇其一，18到29歲認為自己是台灣人的民眾高達90％；國民黨與民眾黨的支持者中，有過半以上認為自己既是台灣人，又是中國人。董說，相較於上次調查，民眾認同自己為台灣人的比例增加了4.2個百分點，綜合上述兩題之交叉分析知結果，台灣認同在未滿40歲的青年世代已經高達9成以上。