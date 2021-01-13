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重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

美駐聯大使訪台行程取消 前外長：這才是較正常的狀況

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部前部長程建人。圖／聯合報系資料照片
外交部前部長程建人。圖／聯合報系資料照片

美國國務院美東時間12日宣布取消接下來8天內所有原定訪問計畫，美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂今天的訪台行程也取消，據了解，國務院在聲明發布前向我方通知行程取消，對於克拉夫特訪台取消，外交部今天表示，感到惋惜。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）12日聲明表示，由於接下來8天內要完成平穩有序的交接，取消本周所有出訪計畫。

據指出，克拉夫特一行原訂美東時間12日上午9點起飛，出發地點為紐約，國務院則是在美東時間下午12點半發布聲明取消所有行程，發布前透過管道通知我方。

外交部前部長程建人說，他沒有很意外行程取消，畢竟美國總統川普馬上就要交接了，再加上國會之前被攻陷，在國內這麼多事情的情況下，在國內有重要性的人物應該是留在國內，克拉夫特這趟也沒有一定要來，他覺得當初是龐培歐刻意要克拉夫特走這一趟來刺激中國大陸，現在取消行程，這才是比較正常的狀況。

有外國媒體記者在推特上出示一張航班軌跡，質疑國務院宣布取消時，克拉夫特已在飛機上，該記者指出，這架通常由國務院官員搭乘的C-40B客機，代號Venus30，從華盛頓特區安德魯斯空軍基地（Joint base Andrews）在東岸時間12點10分往西起飛後，在亞特蘭大上空徘徊最後回到華府，飛行時間將近4小時。

但有網友提出質疑，認為若要來台灣，飛機應該是往西飛，經太平洋到台灣才合理，且因為疫情，美國官員訪台皆搭乘專機，而克拉夫特是駐聯合國大使，聯合國總部在紐約，她應該是從紐約出發，並非華府。

克拉夫特 國務院 紐約

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