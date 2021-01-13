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重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

賴清德參訪北流 透露鄭麗君曾說「絕對不能半途而廢」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德昨天上午前往台北市南港參訪北部流行音樂中心。圖／總統府提供
副總統賴清德昨天上午前往台北市南港參訪北部流行音樂中心。圖／總統府提供

副總統賴清德昨天上午前往台北市南港參訪北部流行音樂中心，他致詞時指出，北流是亞洲第一個國家級的音樂場館，不僅將提供一個好的展演場地，也將成為音樂人才培育及文化產業發展的重要場域，期盼未來能活用北流的空間，讓台灣流行音樂再創高峰。他也透露，北流曾在他擔任行政院長時遇到停工，當時的文化部長鄭麗君向他說明，北流絕對不能半途而廢，

賴清德抵達後，首先聽取北流執行長呂聖斐簡報場館服務、特色、產業區規劃及未來發展計畫等。隨後他表示，政府在規畫北部流行音樂中心時，不僅是要提供好的展演場地，也考慮到人才培育，期望帶動文化產業的長遠發展。

賴清德說，北部流行音樂中心的興建歷時多年，在他擔任行政院長時曾遇到停工，當時的文化部長鄭麗君向他說明，北流絕對不能半途而廢，台灣要有可以讓流行音樂持續發展的場域，並讓年輕人可以逐夢，這不僅代表台灣的軟實力，也是國力的展現。因此，他指示工程會及國發會共同協助解決問題，這不僅是興建北流的問題，而是攸關國家整體的事情，也因各部會的共同努力，才能讓北流如期完成。

賴清德接著說，他很高興由黃韻玲來擔任北流的董事長，專業的場館一定要由業界具實務經驗的人推動，才有可能成功。政府編列經費幫助流行音樂，並建造亞洲第一個國家級的音樂場館，現在就交給大家活用這個空間，讓台灣流行音樂再創高峰。

賴清德提到，他對北流相當有信心並寄予厚望，北流是一個相當好的場地，之後也可以規畫邀請國外的表演團體或歌手前來表演，讓北流可以物盡其用，不只是在流行產業上，也可以成為發展觀光的機會，且成為國際音樂交流的場所，「我們大家一起加油」。接著，賴清德與音樂人針對版權、金曲獎、音樂產業發展及相關補助等議題進行交流。

賴清德 行政院 鄭麗君

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