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蔣萬安提案政府還不法取得財產 江啟臣：轉型不淪鬥爭

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
江啟臣到頭寮謁陵，受訪時強調轉型正義不能淪為鬥爭。記者鄭國樑／攝影
江啟臣到頭寮謁陵，受訪時強調轉型正義不能淪為鬥爭。記者鄭國樑／攝影

國民黨立委蔣萬安提案修法，要政府應返還不法取得人民財產，引起社會關注。黨主席江啟臣上午表示，國家轉型正義工程不該淪為政黨之間的清算鬥爭，如果政府是以清算鬥爭為轉型的出發點，基本上方向就錯了，也不符合轉型正義的目的。

江啟臣說，歷史應該要還原真相，歷史的發展過程不管是政府的政權，或政治人物的功過，也應該要有一定的並呈。轉型正義最重要的，應該是面對歷史傷痕的時候，能夠求得真相，同時撫慰與和解，這是轉型正義的重要過程，如果政府只在意政黨的鬥爭，基本上就完全不符合轉型正義，所以在整個轉型正義的法案或條例，應該要有更大的共識和討論，讓執政黨所謂的轉型正義工程，符合轉型正義的目的，這樣才對。

蔣萬安的父親前外交部長蔣孝嚴，今天上午獨自一人也到頭寮謁陵，蔣萬安沒現身，不過蔣孝嚴說，蔣萬安的提案滿有高度和深度，他的看法與時俱進，不像有的少部分人食古不化或一層不變。

蔣孝嚴強調，經國先生很早就說時代在變環境也在變，潮流也在變。他認為中國國民黨的同志一定要與時俱進。

轉型正義 蔣萬安 江啟臣

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