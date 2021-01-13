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外國人合法停留逾180天 移民署：停留期限七度延長

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

國際疫情仍嚴峻，內政部移民署今天宣布，針對去3月21日（含）以前入境、且目前尚未逾期停留的外國人，第7次自動延長其在台停留期限。

移民署指出，為避免國際人流移動所造成防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，前於7月17日、8月14日、9月14日、10月15日、11月13日及12月14日6度宣布自動延長30日停留期限的措施，本次為第7次。

移民署說明，本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。

針對去年3月21日（含）以前已入境，在台合法停留且未逾停留期限的陸港澳人士及台灣地區無戶籍國民，移民署也表示，其在台停留期限得第11度延長30日，毋需另行申請，但仍可視個案審酌，針對在台有違法（規），或有因違（異）常情形而遭限令出國（境）的對象，不予以自動延期，請此類對象依限離境。

詳情可向各服務站或「外來人士在台生活諮詢服務熱線（0800－024111）」諮詢。

移民署 疫情 內政部

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