克拉夫特不來 陳以信：相信是國務院深思熟慮的決定

美國國務院今天宣布，取消所有官員出訪計畫，包括今天原訂來台的美駐聯合國大使克拉夫特。國民黨立委陳以信對於大使取消來台感到遺憾，但相信這是國務院深思熟慮的決定。

陳以信表示，美國為了交接政權，國務院取消出訪計畫，不知道為什麼宣布這麼晚，但希望台美仍能正面進展。之前宣布取消交往限制，希望看到實質進度，像是雙橡園升旗 ，紐約代表處國旗，看能否掛在玻璃外面 。雖然大使不來，但實際能做的看能否先做，讓此正面發展延續到拜登上台後。

對於外界解讀大使不來國內鬆口氣，若真的來反而得罪拜登。陳以信說，沒有這樣個人評論。對於台美關係正面進展他也正面看待，任何決定都會審慎以對。正面發展要延續，台美關係不分民主黨和共和黨，也不分朝野。

媒體詢問台灣不僅沒換到BTA，大使又不來 ，那開放萊豬到底換到什麼？陳以信說，針對萊豬進口，他在昨天華爾街日報專訪與美國貿易代表的專訪中發現，貿易代表署8月28日以前沒有給台灣做好貿易談判準備，政府開放單方作為絕對是錯誤的時間，因為美方沒有要在剩餘幾個月跟台灣談判，包含雙邊貿易協定等，目前都沒有下文。

陳以信說，換言之貿易開放、萊豬開放都沒有帶來任何實質利益，這是蔡政府錯誤決定 、錯誤時間開放，蔡政府下鄉說明之前應該道歉，並解釋為什麼做這種錯誤政策，重新思考並暫緩。