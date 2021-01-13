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美大使不來 綠委：卸任後再來同樣歡迎

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照

美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫，包括將來台的美國駐聯合國大使克拉夫特民進黨團幹事長鄭運鵬表示，美國這次總統交接期間國內局勢紛亂，連華府交接典禮都發出緊急警告，需要取消全世界訪問台灣也可理解；日後即使克拉夫特卸任要再來訪，台灣也歡迎，且身為地主國，會熱情歡迎，不會很現實地因為非現任就不接待。

鄭運鵬指出，藍委賴士葆說克拉夫特來，總統府會緊張，但事實非如此，我方態度都是歡迎的，國民黨都亂講； 民進黨是緊張國民黨像台中市長盧秀燕先前一樣會去鬧場，因此頂多是希望國民黨不要鬧國際笑話。

民進黨立委趙天麟表示，克拉夫特在政權交接期來，不存在台灣政府尷尬問題，只要能提升台美關係都歡迎，因此取消很可惜，但仍期待拜登政府上任後更多官員訪台；這次取消也並非針對台灣，是國務院整體出訪計畫都取消，對於克拉夫特這段時間對台的支持，還是要深深地致上感謝。

趙天麟指出，盡管美國政局現在有點紛亂，但老牌民主國家有其法制規範，即便國會被衝破仍能運行民主機制；無論現在川普或未來拜登政府， 基於印泰戰略考量，加上中國窮兵黷武破壞國際秩序，台灣地位只會越來越重要，不會因為誰當總統有改變。

克拉夫特 民進黨 國民黨

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