美大使不來 綠委：卸任後再來同樣歡迎

美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫，包括將來台的美國駐聯合國大使克拉夫特。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，美國這次總統交接期間國內局勢紛亂，連華府交接典禮都發出緊急警告，需要取消全世界訪問台灣也可理解；日後即使克拉夫特卸任要再來訪，台灣也歡迎，且身為地主國，會熱情歡迎，不會很現實地因為非現任就不接待。

鄭運鵬指出，藍委賴士葆說克拉夫特來，總統府會緊張，但事實非如此，我方態度都是歡迎的，國民黨都亂講； 民進黨是緊張國民黨像台中市長盧秀燕先前一樣會去鬧場，因此頂多是希望國民黨不要鬧國際笑話。

民進黨立委趙天麟表示，克拉夫特在政權交接期來，不存在台灣政府尷尬問題，只要能提升台美關係都歡迎，因此取消很可惜，但仍期待拜登政府上任後更多官員訪台；這次取消也並非針對台灣，是國務院整體出訪計畫都取消，對於克拉夫特這段時間對台的支持，還是要深深地致上感謝。

趙天麟指出，盡管美國政局現在有點紛亂，但老牌民主國家有其法制規範，即便國會被衝破仍能運行民主機制；無論現在川普或未來拜登政府， 基於印泰戰略考量，加上中國窮兵黷武破壞國際秩序，台灣地位只會越來越重要，不會因為誰當總統有改變。