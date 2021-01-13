行政院：尊重美國取消龐培歐訪問歐洲、克拉夫特訪台

美國國務院聲明表示，為完成平穩有序的總統交接，取消本周所有出訪計畫；美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原定台灣時間13日訪問台灣，也一併取消。行政院則說，尊重美國政府取消包括國務卿龐培歐訪問歐洲、克拉夫特大使訪台等所有官員出訪計畫的決定，

美國總統當選人拜登20日將就任總統，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）12日聲明表示，鑑於接下來8天內要完成平穩有序的交接，取消本周所有出訪計畫。克拉夫特（Kelly Craft）預定今訪台，也被取消。

行政院則表示，關於美國國務院發布交接期取消所有訪問一事，政院尊重美國政府取消包括國務卿龐培歐訪問歐洲、克拉芙特大使訪台等所有官員出訪計畫的決定，未來仍歡迎美國官員於適當時機訪台。