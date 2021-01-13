蔣萬安提案返還戒嚴遭沒收財產 吳怡農：正面看待

國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法，遭外界聯想是為北市長選舉布局、騙選票。民進黨台北市主委候選人吳怡農上午接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪時說，這對蔣萬安不公平，他正面看待這件事。

吳怡農說，他覺得這提案背後，大家都有共識，20年前謝聰敏委員就提出平反法案，當時就獲得跨黨派的支持，這法案沒有人會反對，更重要的是象徵意義，青壯派民代一起討論此事，正面看待歷史，這是非常重要方向。

吳怡農說，轉型正義的工程非常重要，但有人被認為是汙名化了，甚至說是被拿來政治操作，造成更多對立，這不是轉型正義的原義，應該在在乎的是真相、和解，全國人能一起找到方式，論述共同的過去， 一起向前走，最重要的的第一步。

至於蔣萬安被質疑騙選票，為選舉超前部署？吳怡農說，這對蔣萬安是不太公平的事，民代工作是獲得選民支持。且好一起談過去，促成真相和解，不會造成社會對立，他對這件事是肯定的。