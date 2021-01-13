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克拉芙特取消訪台 柯文哲：台灣要有更寬國際空間

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲。記者黃義書／攝影
柯文哲。記者黃義書／攝影

美國駐聯合國大使克拉芙特原定今起至15日訪台，但美國國務院美東時間12日突然宣布取消。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪表示，這有標準答案，儘管國防外交兩岸是總統職權，地方首長沒有理由講太多，但身為在野黨主席，他認為，台灣外交處境困難，但希望台灣有更寬的國際空間。

主持人黃暐瀚問，若非用中華民國國號，而是用中華台北等名稱，是否還支持台灣加入國際組織？柯文哲則說，他還是認為應該要務實，先加入再講。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，對於克拉芙特原定的訪台行程取消，柯文哲說，台灣在國際處境困難，大家都曉得，希望台灣能有更寬廣的國際空間。柯也直言，台灣沒有理由要被排除在WHO之外，國際民航組織、國際刑警組織、衛生組織等，只要符合價值的組織，台灣再怎樣都應該要加入。

黃暐瀚問，若非用中華民國國號，柯文哲說，他還是認為應該要務實，先加入再講。

柯文哲說，近年台北的詐欺犯罪成長，他問警察局才知道，原來機房都設在中國大陸，所以抓不到詐欺犯，如果台灣也在國際刑警組織內，中國大陸就不能耍賴，但現在兩岸不通，中國大陸的態度就是故意不抓，很多務實的東西都要處理。

柯文哲也說，北京政府也要面對這個問題，一味打壓台灣，台灣人會認為連這個都不放過，我就跟你拚了，所以反中情緒越來越高，只會造成螺旋下降。

台北市長柯文哲今天接受廣播專訪表示，台灣外交處境困難，希望台灣有更寬的國際空間。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天接受廣播專訪表示，台灣外交處境困難，希望台灣有更寬的國際空間。記者林麗玉／攝影

柯文哲 黃暐瀚

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