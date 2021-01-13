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又找馬維拉 陳亭妃：美大使不來國民黨要負責

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／本報系資料照
民進黨立委陳亭妃。圖／本報系資料照

美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫，包括將來台的美國駐聯合國大使克拉夫特。民進黨立委陳亭妃表示，克拉夫特訪台本是全國要齊心協力歡迎的，沒想到克拉夫特人還沒來，就受到國民黨無盡批評還冷言冷語，國民黨要為這次取消負相當大責任，因為「人家幹嘛要熱臉貼冷屁股」。

陳亭妃指出，2009年時任總統的馬英九也接見過美國前駐聯何國大使波頓， 雖然是非現任外交官，但當時大家也齊心協力歡迎，不理解為何現在包括馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨全黨上下，全部都再唱衰大使訪台這件事。陳說，像克拉夫特這麼重要的美國高官，要受到國民黨冷言冷語，若自己我是克拉夫特，也會很難過，覺得這趟來台灣到底有甚麼意義。

美國國務院發言人歐塔加斯表示，國務院持續與總統當選人拜登團隊進行交接事宜，致力確保未來8天權力過渡程序能順利完成，因此取消所有官員本周出訪計畫。

克拉夫特 國民黨 國務院

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