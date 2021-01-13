聽新聞
test
0:00 / 0:00
又找馬維拉 陳亭妃：美大使不來國民黨要負責
美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫，包括將來台的美國駐聯合國大使克拉夫特。民進黨立委陳亭妃表示，克拉夫特訪台本是全國要齊心協力歡迎的，沒想到克拉夫特人還沒來，就受到國民黨無盡批評還冷言冷語，國民黨要為這次取消負相當大責任，因為「人家幹嘛要熱臉貼冷屁股」。
陳亭妃指出，2009年時任總統的馬英九也接見過美國前駐聯何國大使波頓， 雖然是非現任外交官，但當時大家也齊心協力歡迎，不理解為何現在包括馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨全黨上下，全部都再唱衰大使訪台這件事。陳說，像克拉夫特這麼重要的美國高官，要受到國民黨冷言冷語，若自己我是克拉夫特，也會很難過，覺得這趟來台灣到底有甚麼意義。
美國國務院發言人歐塔加斯表示，國務院持續與總統當選人拜登團隊進行交接事宜，致力確保未來8天權力過渡程序能順利完成，因此取消所有官員本周出訪計畫。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言