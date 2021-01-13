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美國務院取消所有出訪 藍委：拜登團隊出手

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
美國國務卿龐培歐（右）去年八月和美國駐聯合國大使克拉夫特（左）在紐約聯合國總部發表談話。（路透）
美國國務卿龐培歐（右）去年八月和美國駐聯合國大使克拉夫特（左）在紐約聯合國總部發表談話。（路透）

美國國務院宣布取消本周所有出訪計畫。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）預定在台灣時間13日訪問台灣，也被取消。國民黨立委吳斯懷認為，拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理。

美國務院突然取消所有出訪，引發關注。國民黨立委陳以信上午受訪時表示，對於克拉夫特取消來台感到遺憾，雖不解為何這麼晚宣布，但相信國務院是經深思熟慮的決定。不過，先前台美交往限制已宣布解除，大使不能來台，實際能做的看能否先做，像是雙橡園升旗等。

吳斯懷指出，FBI警告有武裝組織計畫大規模叛亂，川普批准華府進入緊急狀態。國民兵被授權部署15000名兵力，拜登就職前如臨大敵，肅殺氛圍緊繃。川普支持者放話，若川普被罷免，全美50州和首都華府可能爆發武裝抗議和大規模叛亂，美國會及各州議會是主要目標。

吳斯懷表示，美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃。

吳斯懷認為，國務院取消所有出訪計畫，是拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理。歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，只有台灣歡迎來訪。

吳斯懷也說，1萬5000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。另外，大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，顯示有大風暴正在形成。

吳斯懷 國務院 川普 克拉夫特

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