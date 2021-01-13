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馬英九：執政者帶頭掀反民主逆流

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
前總統馬英九上午到頭寮謁陵。記者鄭國樑／攝影
前總統馬英九上午到頭寮謁陵。記者鄭國樑／攝影

前總統馬英九今天一早到桃園市頭寮前總統蔣經國陵寢謁陵，離開後在臉書發表感言，對照蔣經國「解除戒嚴、推動政治改革，加速臺灣民主化的步伐」，台灣目前「卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流」。

馬英九臉書感言全文如下：

今天是故總統經國先生逝世33週年，我再次到桃園大溪謁陵，追思經國先生。

經國先生是一位公認的傑出領袖，中華民國行憲以來歷任總統的民意調查，經國先生的評價總是排第一名，證明他確實非常受人民愛戴。他執政時期（1972-78，行政院長；1978-88，總統），是臺灣走向現代化與民主化的關鍵年代；他推動十大建設，大幅提升臺灣的競爭力；他解除戒嚴、推動政治改革，加速臺灣民主化的步伐；他開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；他勤政愛民，端正臺灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

尤其是，經國先生生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下臺灣的民主基礎。但如今，臺灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。因為意識形態，區域經貿整合受阻，臺灣的競爭力不斷被邊緣化；因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化，臺灣安全受到威脅；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。

撫今思昔，令人百感交集。

前總統馬英九頭寮謁陵後，在臉書發表感言。圖／擷取馬英九臉書
前總統馬英九頭寮謁陵後，在臉書發表感言。圖／擷取馬英九臉書

蔣經國 競爭力

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