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柯文哲嗆小英沒理性思考 踢爆有人串連綠縣市跨年停辦

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。對於跨年照辦引發批評，柯文哲今踢爆有人串連民進黨執政縣市停辦，柯說，「是誰打電話叫基隆、新竹、桃園停辦？是誰？我有聽說，聽人家講過...」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。對於跨年照辦引發批評，柯文哲今踢爆有人串連民進黨執政縣市停辦，柯說，「是誰打電話叫基隆、新竹、桃園停辦？是誰？我有聽說，聽人家講過...」。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，對於跨年照辦引發批評，柯文哲今踢爆，「是誰打電話叫基隆、新竹、桃園停辦？是誰？我有聽說，聽人家講過...」。柯說，跨年前不會突然北部民進黨執政三縣市串連停辦，柯文哲再爆，其實這決定，衛福部長陳時中一直覺得沒必要停辦改線上，因沒新證據。

柯文哲今也嗆蔡英文，「我有時候很生氣，一個國家領導人沒有理性思考，甚至帶風向的人也沒有理智的決定。」柯說，沒有理性思考就是國家危機。

柯文哲嗆，台灣政治只有兩種人，一個是帶風向，一個是跟風，台灣已經沒有一個政治人物敢對抗民粹，這是國家危機，理性務實態度在台灣政壇沒有建立。

黃暐瀚問，柯文哲敢不敢對抗民粹。柯說，他好幾次颱風假帶頭不放假，這就是科學。

柯文哲說，他放不放颱風假的判斷，是由消防局與氣象局透過合作研判，有次氣象局評估颱風風速不超七級，依規定十級才可放假，當時消防局與氣象局說，他們專業判斷在12小時內都相當準。柯說，「聽到這，我就看著他(專業人士)的表情，出去宣布不放假。」

柯文哲還原跨年夜前一天晚間，基隆市長林右昌由幕僚林昆鋒打電話給北市府，表示桃園、基隆、新竹將停辦改線上，柯文哲說，當下他反應，為什麼民進黨執政縣市一整趴取消跨年？台灣現在的民粹政治是很大的危機。

柯文哲也說，台北市照辦跨年被罵翻，不過阿妹在台東的七萬人演唱會，為什麼沒有人談？這就是典型的雙標。

台北市長柯文哲今接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。記者林麗玉／攝影

柯文哲 跨年 颱風假

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