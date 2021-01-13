「呱吉」罕見被PTT鄉民噓爆創新高…萊豬釋憲表決閃退 網友罵什麼？

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文／葛緯詩

萊豬進口行政命令在今年1月1日生效，行政院日前宣布自治條例牴觸中央，地方政府零檢出法規無效，台北市議會國民黨團為此發起釋憲連署，6日在大法官議會臨時大會上靠著人數優勢，順利表決通過提出的釋憲案。然而除了泛綠議員全數離席，無黨籍台北市議員邱威傑也被網友抓包在最後一刻離開，隔日發文解釋因為覺得「現場的所有叫囂都是表演而已」，以及拿同婚釋憲相比較等說詞反而惹怒網友，遭砲轟挺萊豬又想裝中立「被看破手腳」、「回去當網紅吧」，聲量也因此創下區間新高。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/10/14~2021/01/11)





這次爭議起因於台北市議會11月通過《北市食安自治條例》修正案，增加萊克多巴胺零檢出條款，事後被中央指稱牴觸法規而無效，因為涉及法律層面的問題，北市議會黨團發起釋憲連署，國民黨團以人數優勢表決通過，其中無黨籍議員邱威傑在表決前幾秒離席，網友質疑不明確表示自己挺萊豬立場，又選擇低調離開的原因是什麼。

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呱吉稱不反對萊豬 民眾買到機率極低

對此邱威傑立刻以本人PTT帳號「ninima」發文回應網友，解釋自己本來就不反對萊豬進口，前提是要做好加工品查核與確實標記，且聲稱「市民要在市場買到萊豬的機率極低」，但遭質疑這樣的說法有何依據「憑什麼覺得市民要在市場買到萊豬的機率極低」、「議員掛保證？」、「最好市場買到機會很小啦」。





批國民黨強行通關雙標 拿同婚類比網友罵

邱威傑說，同婚釋憲花了兩年時間才走到終點，萊豬議題馬上就有影響，釋憲沒有實質上的意義，只是藍綠雙方「政治提款的手段」。同時指控國民黨團雙重標準，議事規則上雖然沒問題，但過去碰到蔣公銅像移出校園的提案時，習慣是有議員反對就會暫時擱置，這次民進黨團幹事長要求暫擱此提案，仍然直接逕付表決，強行通關根本是「雙重標準」。

最後邱威傑也無奈說，自己原本沒有打算離席，也沒有要投同意票，但因為最後關頭有人通知他留下來可能造成現場人數過半，達到議會投票成立的門檻，才會在來不及清點人數的情況下快閃，「那時候我只有30秒做這個決定，也太難了吧我」。卻招致各種罵聲「上班不要看要業配萊豬了嗎」、「王世堅都比你硬」、「開始牽拖國民黨議員怎樣了，對事還是在對人啊」、「民主開箱大成功，眾人見政客如何產生」。

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網友對此番說詞一面倒不認同，認為提議只是在討論地方有沒有自治權力，卻邏輯不通答非所問「人家說東，你說西」、「話講得很漂亮，但實際上是廢話」、「地方訂定更嚴格標準到底有沒有違憲，這樣也投不下去」。甚至有網友翻出日前邱威傑批評其他議員「你直接講出來你反對囤房稅，我他媽尊敬你，你在那邊假，在那邊強辯」的影片，諷刺他不敢表明立場的行為。





解釋說詞網友不買單 創個人史上PTT被噓最慘紀錄

對比過去只要在PTT上發文，幾乎都會獲得多數網友支持的情況，邱威傑這次沒有表態並搬出各種說詞，網友普遍都不買單，遭酸是「自己的民主開箱」、「鬼扯來不及數人數」、「事實上就是不敢反」、「血淋淋的民主開箱」。如果看過去三年帳號「ninima」在PTT上發文，獲得的「推」減去「噓」的差值，此文也意外成為向來活躍於PTT上備受鄉民喜愛的邱威傑，有史以來被噓最慘的一篇文。

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