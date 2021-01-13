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【即時短評】大家都不開心 江啟臣人事風暴陷連任危機

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨主席江啟臣有意讓連勝文兼任秘書長、李乾龍升副主席，昨天演變成連拒絕、李也不滿的局面。江啟臣才宣示要專注「反萊豬公投」連署，卻在重要時刻著手安排新人事，讓人感受到他的連任壓力，卻凸顯人事安排不夠周延的問題，不僅讓自己陷入領導危機，連任再生變數，可說是「沒有人開心」的人事布局。

隨著七月黨主席改選逼近，潛在競爭者的動作頻頻，已對江啟臣尋求連任形成不小壓力；但這次人事布局，除了未評估當事人意願，處理時機也不適當。國民黨現在全黨一心拚「反萊豬公投」，甚至結合罷免王浩宇行動，主打「反萊豬公投第一戰」，江卻在此時搞新人事安排，不免讓人質疑私心在為「主席保衛戰」布局。

除了江啟臣自傷，曝光的主角也都受傷，「放話破局」更暴露了江與黨高層之間的信任危機；而江啟臣的單兵作戰，也讓當初在江最弱勢的時候相挺的黨務主管感到不解、甚至失望。他們在歷經罷韓、選舉失利、改革委員會、全代會以及海峽論壇等風暴後仍願意留下來與江一同打拼，但在這次人事風暴後是否還全力挺江，恐怕還要再觀察。

這次人事破局，顯示江啟臣遇大事缺乏果斷，遇人事又缺乏細膩。三月九日就是江啟臣就任滿周年，黨內外都在看他能拿出什麼樣的成績單？去年他挾著黨內世代交替的浪潮勝選，給了支持者「一個期待」；接下來，除了拚萊豬連署過關，支持者要的，是一個能帶領國民黨迎接二○二二、二○二四挑戰，給得了國民黨「一個明天」的黨主席。

江啟臣 萊豬 國民黨

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